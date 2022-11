Après l’annonce, il y a quelques mois, de la fermeture du jeu dans le courant de l’année, Dragalia Lost a lentement ralenti ses mises à jours. Dragalia Lost a été lancé à l’origine en 2018 et était la première (et jusqu’à présent la seule) IP exclusivement mobile de Nintendo. Le jeu n’est jamais sorti en France, n’a pas été traduit non plus et n’est accessible sur notre continent qu’en Angleterre, ce qui n’a pas aidé à la popularité du jeu chez nous…

Service for Dragalia Lost ended on November 29, 2022, at 10 PM PT. We would like to once again extend our sincere thanks to everyone who has played the game since service began. We hope you enjoyed your time with #DragaliaLost! pic.twitter.com/sCpq2xuyOs

— Dragalia Lost (@DragaliaLostApp) November 30, 2022