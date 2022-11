Lunistice sorti le 10 novembre 2022 sur Switch et Steam édité par Deck13 Spotlight et Développé par A Grumpy Fox. Deck 13 Spotlight est développeur de jeu indépendant, il a 20 jeux sous son coude, dont CrossCode (une véritable dinguerie). A Grumpy Fox/ Dennis sur twitter, c’est un jeune développeur puisque c’est le 1er jeu qu’il a développé & vendu, aucune information s’il a déjà développé ailleurs avant de le faire indépendamment. Il a eu du soutien auprès de sa communauté sur twitter et auprès d’autre développeur indépendant telle que les créateurs de Frogun, d’Holomento et de Toree 3D.

L’histoire du futur des animaux-humanoïdes

Le 2 septembre en l’an 2453, un homme parle, ça ferait presque 1 an qu’il fait des simulations sur des personnes. Il progresse petit à petit, mais il n’arrive pas à comprendre le system et impossible de contacter la « professeur » qui saurait quoi faire puisqu’elle est la responsable de la situation actuelle.

Pour l’instant, sa quarantaine semble tenir et il semble que les préparations pour le prochain loop est prêt. Le prochain test va être effectué sur une éclaireuse du nom d’Hana et elle montre des signes de contrôle sur le programme, il n’a plus d’espoir, mais il lance la séquence ce qui vous envoie dans la sélection des niveaux. Beaucoup de chose dites par cet homme ne font aucun sens et c’est normal puisqu’il n’y a pas plus d’information (au début), c’est seulement en complétant des niveaux qu’on comprendra un peu plus la situation actuelle. Hana, notre protagoniste, voyagera dans les différents niveaux et si vous les complétez, vous obtiendrez des documents informatiques qui expliqueront les aboutissants de ce « système », de la « professeur » et bien d’autres.

Vous pouvez totalement manquer l’histoire et juste finir le jeu, elle n’est pas incroyable mais suffisamment différente des plateformer traditionnelle pour vous intéresser.

Les tanukis savent sauter et faire des pirouettes

Vous aurez le contrôle d’Hana une jeune tanuki, elle a les capacités classiques d’un plateformer un double saut, une attaque spirale qui sert à la fois d’attaque et de 3ème saut (un peu à la Mario Galaxy). Vous pouvez évidemment courir, mais sa course est particulière si vous essayez d’aller au-delà de la diagonale, elle perdra fortement en vitesse. La perte de vitesse est provoquée par un demi-tour ou en tournant le stick à droite ou à gauche ce qui est intéressant vu que le jeu demande souvent d’enchainer les sauts et les attaques spirale et vous serez donc récompensé, si vos sauts sont bien exécutés, par une accélération. Lors de votre ascension dans le niveau vous affronterez 4 types d’adversaires des Kasa-obake (un yokai parapluie), des cubes vivants qui sortent des pics de leur corp, des cubes volants et des balles qui roulent. C’est bien dommage que le bestiaire soit si réduit surtout qu’ils seront rarement une menace, ils sont là principalement pour vous faire perdre du temps. Vous aurez 7 mondes divisés en 2 niveaux chacun, sauf le dernier où vous aurez 3 niveaux, ils ont tous un thème particulier (monde bonbon, monde de l’automne, monde du japon, etc…).

Les niveaux sont souvent des lignes droites où vos réflexes, votre vitesse et vos optimisations de route sont vos outils les plus efficaces pour chaque niveau. Vous aurez dans chaque niveau des chemins alternatifs pour récupérer le collectable du jeu, qui vous écrira le nom de votre personnage (comme dans Donkey Kong Country).

Dans tous les niveaux se trouvera un certain nombre d’origamis qui sera indiqué en haut à gauche et ils serviront à obtenir le rang S pour chaque niveau, d’ailleurs pour obtenir un S il faudra ne faire aucune mort et récupérer tous les origamis.

Vous pourrez récupérer dans chaque niveau 4 lettres pour former HANA qui débloquera une clé dans le 1er niveau du monde puis un document informatique dans le 2ème niveau. Dans tous les niveaux l’obtention de chaque lettre sera toujours dans le même ordre (1er H, puis 2ème A, etc…).

Il est obligatoire d’obtenir la clé, si vous souhaitez l’objet du niveau 2 et si vous manquez une lettre vous êtes bon pour faire du backtraking ou refaire le niveau.

La PS1 du futur est là

Les graphismes sont charmants, certes certains verront peut-être un downgrade ressemblant à un vieux jeu PS1, mais c’est clairement plus beau qu’un jeu PS1 et tous les niveaux ont un thème qui est très agréable à traverser. Les animations bien que simple, sont corrects et ils feront le boulot qu’on leur demande.

Chaque monde a une musique qui sera la même pour les 2 niveaux, donc nous avons à peu près 8 à 9 musiques au total dans le jeu. La qualité des musiques est vraiment agréable à écouter et vous serez bien accompagné du début jusqu’à la fin du jeu.

Le sound design est omniprésent vu que chaque pas et saut fait un bruit, heureusement ce n’est pas désagréable à écouter vous aurez même l’impression que ces bruits font partie de la musique.

Tu cours tellement vite que c’est déjà fini

L’aventure ne sera pas de longue durée vue que vous aurez seulement 15 niveaux au total et chaque niveau dure à peu près 2 à 3 minutes, évidemment vous aurez quelques exceptions qui dureront un peu plus longtemps. Le jeu sera plié au bout d’1h à 2h si vous ne prenez pas de détour, mais en récupérant tous les origamis, toutes les lettres d’HANA, les clés et le document informatique vous tournerez plutôt dans les 3h-4h.

Après avoir fini le jeu vous débloquerez des nouveaux personnages qui auront chacun un gameplay différent, mais vous aurez exactement les mêmes niveaux qu’avec Hana.

Vous aurez Toree provenant du jeu Toree 3D & Toree 2 fait par Siactro et Toukie provenant du jeu Holomento fait Sheenweedy, ces personnages sont crédités à juste titre.

Conclusion 7.4 /10 Lunistice réussit pour seulement 5€ à proposer des graphismes assez uniques et un gameplay agréable à prendre en main accompagné d'une musique réussie. L'histoire bien qu'anecdotique n'est pas désagréable et change de l'histoire cliché « sauver la princesse ». Vous traverserez les niveaux avec aisance lorsque vous prendrez en main les contrôles ce qui arrivera rapidement. Les différents niveaux ont des décors assez agréables à parcourir et ils ont tous des thèmes assez « japonais ». Des graphismes de PS1 comme jamais et ils font plaisir aux yeux. Les musiques mettent bien dans l'ambiance et chaque monde à son propre thème. La durée de vie bien que courte, ça devrait satisfaire la plupart des joueurs que ce soit à 100% ou pas. Encore une fois, le jeu coûte 5€ et il a des qualités que certains jeux au mêmes prix et plus n'ont pas. Lunistice est vraiment une grande réussite, il y a tellement de qualité pour un plateformer et le seul aspect qui semble véritablement gênant est sa courte durée, parce que vous en voudrez plus !!! LES PLUS Prise en main facile et rapide
Une musique assez marquante
L'histoire est suffisamment différente comparé à beaucoup de plateformer
Des graphismes PS1 plus que maîtrisé
Des personnages à débloquer
Des nouvelles mécaniques à chaque nouveau monde
Les niveaux sont vraiment variés
Le dernier niveau est dingue
Pas trop d'objet à collecter
Des fonctions de speedrun intégrés LES MOINS Une durée de vie un peu courte, même en 100%
Faible choix d'ennemis
Aucun boss ce n'est pas obligatoire, mais c'est un peu dommage

Détail de la note

