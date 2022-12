Paris, le 1er décembre 2022 – Microids a le plaisir d’annoncer que les versions physiques de New Joe & Mac : Caveman Ninja sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 ainsi que les versions PC (Steam et GOG) sont désormais disponibles. La version digitale sur Xbox Series X|S sera disponible d’ici quelques jours.

Il y a fort longtemps, quand le “Rock & Roll” n’était encore que roc et que le “fast food” était un diner insaisissable, deux hommes préhistoriques nommés Joe & Mac vivaient dans un village plutôt cool et tranquille. Cool et tranquille, jusqu’au jour où une bande d’Hommes de Neandertal ne dévaste le village et kidnappe toutes les femmes de leur tribu.

Tout repose désormais sur ce duo pré-hystérique qui devra affronter des dinosaures carnassiers et autres plantes carnivores pour délivrer leurs dames des cavernes dans un jeu d’action-plateformes aussi loufoque que coloré aux challenges relevés, tout droit venu du Jurassique avec des graphismes complètement retravaillés !

Cette nouvelle itération du jeu développée par Mr. Nutz Studio (Toki, Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !) invitera les joueurs à vivre l’expérience d’un remake fidèle et enrichi au travers d’un mode Arcade, qui proposera une remasterisation du jeu original ainsi qu’une version longue du mode histoire avec le mode Extended, pour une aventure gravée dans la roche. Conçu originellement sur arcade dans les années 90, New Joe & Mac : Caveman Ninja sera jouable seul ou en coopération locale pour une odyssée forte et musclée.

En bref, un jeu d’arcade drôle et complet à ne surtout pas louper !

New Joe & Mac : Caveman Ninja est disponible en édition limitée – T-Rex Edition :

Le jeu New Joe & Mac : Caveman Ninja

2 planches de stickers

Une carte notice

Un porte-clés 3D

New Joe & Mac : Caveman Ninja est disponible en versions digitales et physiques sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5, ainsi que sur Steam et GOG pour PC. La version digitale sur Xbox Series X|S arrivera d’ici quelques jours.