Le jeu est disponible aujourd’hui sur PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Nintendo Switch™, PC (Steam®), iOS, et Android

Paris, le 1er décembre 2022 – SQUARE ENIX® a annoncé aujourd’hui que le nouvel opus de la franchise SaGa adulée, ROMANCING SaGa -MINSTREL SONG- REMASTERED était disponible sur PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™) , Nintendo Switch™, PC (STEAM®), iOS et Android. Initialement sorti au Japon en 1992, puis en Amérique du Nord et au Japon sous la forme d’un remake en 2005, le jeu arrive en Europe pour la toute première fois.

ROMANCING SaGa -MINSTREL SONG- REMASTERED propose une myriade d’améliorations et de nouveautés, y compris des graphismes remastérisés, des fonctionnalités améliorant la jouabilité, et de nouveaux éléments de gameplay. Les joueuses et les joueurs suivront les exploits de l’un des huit protagonistes, chacun ayant sa propre histoire et son propre objectif, et créeront une aventure originale dans laquelle leurs action affecteront le monde qui les entoure, grâce au système de scénario libre.

Les fans de la franchise retrouveront les systèmes de « Glimmer » et de « Combo » des titres précédents, de magnifiques illustrations emblématiques, et une bande originale fantaisiste composée par Kenji Ito.

ROMANCING SaGa -MINSTREL SONG- REMASTERED est le nouveau titre sorti dans le cadre de l’initiative SaGa Project de SQUARE ENIX, qui a déjà vu la publication en Occident de ROMANCING SaGa 3, de SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS, du jeu pour mobiles à succès ROMANCING SaGa™ RE;UNIVERSE, et de SaGa FRONTIER REMASTERED.

À propos de la franchise SaGa

SaGa est une franchise de RPG révolutionnaire créée par le légendaire développeur Akitoshi Kawazu (FINAL FANTASY, FINAL FANTASY II, SaGa FRONTIER). Depuis la sortie de THE FINAL FANTASY LEGEND sur Game Boy en 1990, la franchise s’est agrandie avec plusieurs nouveaux titres jouables sur de nombreuses plateformes. Parmi les collaborateurs réguliers de la franchise figurent Tomomi Kobayashi, l’illustratrice qui a apporté à SaGa son style particulier, et le compositeur Kenji Ito (franchise Mana). Malgré ses racines partagées avec FINAL FANTASY, la franchise SaGa a toujours incorporé des mécaniques de jeu complexes et révolutionnaires, comme les choix laissés aux joueurs, les scénarios à embranchements, et l’intégration de personnages aux styles de jeu complètement différents les uns des autres, lui permettant ainsi de se démarquer des autres JRPG. ROMANCING SaGa 3 fut disponible pour la toute première fois en dehors du Japon le 11 novembre 2019, soit exactement 24 ans après sa sortie initiale au Japon. SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS, une version améliorée de SaGa SCARLET GRACE, fut également disponible pour la première fois hors du Japon le 3 décembre 2019.