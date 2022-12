Le voyage de Lloyd Irving et ses amis débutera le 17 février prochain. Le jeu, qui ravira aussi bien les vétérans de la franchise que les nouveaux-venus dans les mondes de Sylvarant et Tethe’alla, propose des graphismes améliorés, une jouabilité repensée et de nouvelles fonctionnalités. En solo ou à quatre joueurs pendant les combats, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l’histoire riche et passionnante d’un des titres « Tales of » les plus populaires.

The Garden Path arrivera lui au printemps prochain sur l’eShop de la Nintendo Switch et sur PC via Steam. La bonne nouvelle, c’est qu’il sera bien en Français.