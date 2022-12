Koa and the Five Pirates of Mara a été retardé comme annoncé aujourd’hui l’éditeur Chibig ainsi que les développeurs Talpa Games et Undercoders. Le jeu est désormais prévu pour 2023 sur Nintendo Switch. Koa and the Five Pirates of Mara avait été annoncé sur la console hybride de Nintendo au début de l’année 2022. À l’origine, l’objectif était de le sortir au cours de l’été dernier.

Outre les nouvelles concernant le retard, Chibig a partagé un nouveau trailer pour Koa and the Five Pirates of Mara.

Rejoignez les personnages préférés de la série, Koa et son ami Napopo, pour une épopée pleine d’action à travers le monde de Mara ! Traversez des îles sauvages, évitez des pièges sournois et battez les rrrrredoutables chefs des pirates dans cet hommage aux jeux de plateforme classiques. Débloquez tout un archipel, morceau par morceau. Des plages de sable fin aux volcans bouillonnants, il y aura toujours de charmantes îles colorées à visiter, chacune regorgeant de secrets et d’objets à collecter. Chaque niveau offre de magnifiques visuels riches en détails et en profondeur. Relaxez-vous ou partez à l’aventure et lancez-vous de nouveaux défis ! Des nouveaux joueurs aux speedrunners, Koa et les cinq pirates est une aventure de piraterie pour tous.