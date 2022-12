Après des années de suspense et de rumeurs, Atlus et Sega ont enfin rendu disponible Persona 5 Royal sur Nintendo Switch il y a peu (fin octobre, notre test), mais aussi sur PC, Xbox Series, Xbox One et PlayStation 5.

D’après le site Persona Channel, cette réédition s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires en un peu plus d’un mois, surtout grâce à la Nintendo Switch et au Pc. Le jeu était présent dans le Game Pass dès le lancement, les ventes Xbox sont forcément assez basses, et peu de joueurs PS5 ont craqué pour cette édition, puisque la version PS4, moins chère, est rétrocompatible.

Seul, Persona 5 Royal, c’est désormais 3,3 millions de ventes. Mais si on ajoute la version de base (PS3/PS4) et les deux spin-off -Strikers (aussi sur Nintendo Switch) et Dancing in Starlight– on tombe sur 8,3 millions d’exemplaires écoulés. La franchise Persona dans son ensemble s’est vendue à plus de 16,8 millions d’exemplaires dans le monde.