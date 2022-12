Qu’est-ce que nous connaissons de la Finlande ? Sa capitale Helsinki, sa première ministre Sanna Marin, son écrivain reconnu Arto Paasilinna, les téléphones Nokia, des coureurs automobiles comme Mika Hakkinen ou Ari Vatanen, des groupes de métal comme Lordi, Sonata Arctica, Apocalyptica ou Nightwish, le Père Noël et aujourd’hui, une nouveauté : le studio Lockpickle qui a développé et édité le jeu Robotry!

Un jeu de plateformes sans saut ?

Tout commence par un personnage qui a la forme d’un carré. Pourquoi pas d’un cube, me direz-vous ? Parce qu’il s’agit d’un monde en deux dimensions, donc va pour le carré. Très vite, le carré se voit offrir une jambe pour se déplacer. Il va alors falloir atteindre la fin de chaque niveau tout simplement. Le déplacement de la jambe se fait à l’aide du stick gauche. À force de mouvement circulaire, notre pouce arrive à déplacer le cube et à atteindre le niveau suivant.

Très rapidement, le jeu nous offre une seconde jambe que l’on manœuvre à l’aide du stick droit. Nous voilà donc pourvus de deux jambes indépendantes qu’il va falloir contrôler et maîtriser pour atteindre la fin de chaque niveau. Ne pouvant pas sauter à l’aide d’une touche, il va falloir ruser et coordonner les deux jambes pour les plier et les détendre en même temps pour pouvoir sauter. Robotry! est donc un jeu de plateformes de type die and retry avec une gestion de la physique assez poussée.

Le jeu se compose de six mondes subdivisés en différents niveaux chacun, d’une douzaine à une vingtaine. Graphiquement, le jeu est très simple. Des aplats de couleurs, des petits personnages mignons qui guident et prodiguent des conseils à notre robot carré et des environnements sobres, mais bien définis selon le monde visité. Sur le plan sonore, la musique est quelconque et les bruitages sont gentils sans plus. C’est la gestion de la physique qui est l’élément le plus impressionnant du jeu. Le fait de devoir utiliser les deux sticks et de voir le personnage bouger et réagir à nos sollicitations est assez particulier à appréhender.

Un jeu de plateformes plutôt physique et accrocheur !

Au fur et à mesure de la progression dans le jeu, de nouvelles fonctionnalités se font jour pour notre robot. Ainsi, il va pouvoir s’accrocher à certains éléments du décor pour progresser dans le niveau. Il va aussi pouvoir attraper des objets pour les déplacer ou les lancer. Le robot a aussi des manivelles à tourner pour déplacer des plateformes ou des objets. Le robot arrive aussi à attraper des cordes pour se balancer et atteindre des lieux éloignés. Toute la difficulté consiste à gérer chaque jambe et chaque pince indépendamment. Deux sticks et deux gâchettes suffisent à ça, mais il faut être bien coordonné et bien concentré pour enchaîner les mouvements sans erreur.

Le jeu s’amuse aussi avec la gravité, avec le poids des objets, avec le vent et tout cela donne à chaque niveau une ambiance particulière qui lui est propre. Les six mondes se parcourent agréablement et chacun apporte son lot de découvertes et de trouvailles ingénieuses. Le jeu autorise à passer un niveau si le joueur n’arrive pas à trouver la solution. Cela permet d’essayer encore et encore, mais de savoir qu’à tout moment, il est possible de passer au niveau suivant sans pénalité.

Enfin, Robotry! propose un mode deux joueurs en coopération. Chacun contrôle une jambe avec une manette complète, pas simplement un joycon. De quoi avoir d’énormes fous rires, mais surtout de grands moments de rage et de frustration. Sympa à essayer pour le fun, mais pas vraiment au top pour pouvoir progresser dans le jeu.

Conclusion 6.4 /10 Robotry! est un jeu très amusant qui utilise la physique à bon escient et qui n'est jamais punitif. Si au départ, le robot ressemble plus à un pantin désarticulé et passablement saoul, très vite, le joueur trouve ses marques, progresse bien et donne au robot une agilité et une grâce toute particulière. Les amateurs de jeux de plate-forme et de jeux de réflexion basés sur la physique seront ravis. LES PLUS Une gestion de la physique pointue
Une difficulté progressive
Un concept simple mais accrocheur
La possibilité de passer les trop grosses difficultés LES MOINS Une musique insipide
Un jeu assez court
Le mode coop anecdotique

