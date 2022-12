Bravely Default II est disponible depuis plus de 1 ans sur Nintendo Switch et celui-ci est certainement la porte d’entrée à la série pour beaucoup de joueur. Pourtant, son nom cache une histoire assez unique dans le sens où il n’est même pas le second jeu de la licence. En ne tenant compte que les opus paru sur console, la série Bravely Default démarre ainsi sur Nintendo 3DS en 2012 au Japon avec une seconde édition « For the Sequel » en 2013 accompagnant la sortie occidentale sur Nintendo 3DS. Bravely Second, sa suite directe sur Nintendo 3DS, arrive en 2015 puis enfin Bravely Default II parait en 2021 sur Nintendo Switch. Cette année 2022 marque ainsi les 10 ans de cette série désormais bien inscrite dans les succès de Square Enix ainsi que dans les travaux marquant de la Team Asano. A cette occasion, une exhibition spéciale se tient en ce moment à Yurakucho situé à Tokyo. Nous y sommes allés afin de vous proposé ici un avant gout de celui-ci.

Le centre commercial du Yurakucho Marui est grand mais on ne rate pas l’exhibition situé au 8ème étage avec cette belle affiche. D’ailleurs à côté, un immense écran diffuse l’intro de Bravely Default avec un volume sonore assez conséquent.

Pour les 4 premier jours de l’expo, l’entrée est réservé à ceux ayant acquis un ticket, ce qui était notre cas. L’entrée sans réservation est disponible par la suite avec des tickets à un prix légèrement plus élevé. L’hôtesse nous donne quelques goodies pour l’occasion et nous fait un petit topo sur l’exposition ainsi que sur des zones à ne pas photographier.

Une fois le topo effectué, nous sommes libre de découvrir l’expo. A notre gauche, plusieurs messages de développeurs mais surtout une chronologie des jeux Bravely retraçant ainsi la série à travers les jeux parus sur console mais aussi sur Smartphone. Soulignons que les jeux Smartphone sont resté cantonnés au Japon. En 2012, la première édition Bravely Default: Flying Fairy paru ainsi sur Nintendo 3DS suivi par le jeu smartphone Bravely Default: Praying Brage. En 2013, Bravely Default: For the Sequel sort sur Nintendo 3DS, c’est une édition corrigé et complète du premier jeu.

Celle que nous avons eu en occident. En 2015, Bravely Archive: D’s Report arrive sur Smartphone suivi par Bravely Second: End Layer sur Nintendo 3DS. En 2017, Bravely Default: Fairy’s Effect temporise sur Smartphone avant que Bravely Default II débarque enfin sur Nintendo Switch en 2022. Celui-ci est suivi par le jeu smartphone Bravely Default: Brilliant Lights. L’expo nous permettait également d’avoir sous nos yeux les éditions collector des jeux 3DS. Des collector de qualité, souvent bien fourni malgré le tarif conséquent de ces éditions.

Par ailleurs, juste devant tout ça, nous avions quelques bornes Nintendo 3DS. Ces bornes n’ont pas été placé là pour que nous passions nos journée à refaire voire terminer les jeux. En fait, si vous vous en souvenez, Bravely Default utilisait beaucoup les capacités AR de la 3DS afin de faire sa promotion. Avec les cartes AR à votre disposition, vous aviez la possibilités de profiter d’une petite interaction narré avec des personnages du jeu. Ceux-ci étaient comme projeté sous nos yeux dans notre réalité et nous parlaient. Ces bornes étaient ainsi surtout là pour nous présenter les vidéo AR, un peu difficile à bien regarder puisqu’il fallait bouger avec la console et que celles-ci étaient maintenu à leur socle.

En continuant sur le couloir, nous avions de nombreuses esquisses, ébauches et artwork connus ou non des fans. Il y en avait bien plus que nous n’aurions imaginer. Il y avait également des zones de l’exposition dédié au premier Bravely Default affichant les début du projet, les premières lignes du scénario et tout ce qui a finalement amené à ce qu’est devenu Bravely Default: Flying Fairy sur Nintendo 3DS. Nous n’avions pas la possibilité de vous montrer cela mais le texte étant en japonais, il va sans dire que peu d’entre vous aurait compris grand chose.

A un certains tournant de l’expo, nous avions le costume de scène et l’accordéon de Revo, le fameux compositeur de la série. Pas évident à visualiser en occident mais le groupe formé par Revo, Linked Horizon, ont fait de nombreuses performances lives au Japon. Durant une de ses performances Revo portait ce costume et jouait de cet accordéon. Il y avait aussi un message sur plusieurs page du compositeur derrière à l’occasion de ce 10ème anniversaire. Celui-ci ne prenait d’ailleurs pas tout le crédit sur la composition en n’oubliant pas de mentionnait le compositeur Ryo du groupe Supercell qui s’était chargé de l’OST de Bravely Second. A côté et derrnière, une énorme fresque et une belle affiche pour les 10 ans de la série.

L’exposition s’étendait encore avec de nombreuses autres esquisses et ébauches. Un couloir nous permettait également de tamponner les logo de la série à chaque année anniversaire. Puis surtout, d’autres travaux de la Team Asano étaient également présent. Ainsi au-delà de la série Bravely, quelques esquisses, ébauches et artwork de Octopath Traveler, Triangle Strategy, Various Daylife et également Octopath Traveler II (à sortir le 24 Fevrier 2023) étaient également affiché sur le dernier couloir de l’exposition avec même un trailer du dernier cité. Malheureusement, nous n’étions pas dans la possibilité de vous prendre ce couloir en photo avec peut être certains dessins et personnages pas encore présenté à ce jour. Au bout, se tenait ainsi la boutique de l’expo afin de terminé sur quelques achats pour célébrer les 10 ans de la série et même participer à une loterie à goodies à faire tourner une fois tous les 3000 yens dépensés.

Le pack 10ème anniversaire à environ 200 euros