Stuttgart, Allemagne – Décembre 2022 – Strictly Limited Games accueille dans sa boutique deux nouveaux titres de Shoot ’em up en un seul combo » chaud » de sorties physiques pour la Nintendo Switch. En collaboration avec Hanaji Games, il s’agit de la seule version physique disponible de ces deux joyaux.

Mecha Ritz : Steel Rondo est un jeu de tir à défilement vertical, axé sur le score, qui se déroule dans un monde mécanisé apocalyptique. Avec sept vaisseaux différents, chacun doté de propriétés d’attaque et de mouvement différentes, ce jeu de tir au rythme effréné propose des combats profonds et satisfaisants. Des éléments déblocables passionnants – 14 mechas jouables, des chemins qui bifurquent, des fins multiples et bien d’autres choses encore vous seront dévoilés à mesure que vous vous enfoncerez dans le jeu. Pour débloquer l’étape finale, il faut éliminer rapidement les ennemis et augmenter son rang, ce qui n’est qu’une tâche à accomplir.

Dans Mecha Ritz : Steel Rondo, non seulement la chasse au score et le gameplay stimulant offrent une grande valeur de rejouabilité, mais aussi les embranchements des niveaux qui influencent la fin. Avec son histoire originale et ses graphismes époustouflants, vous ne vous ennuierez pas en jouant à ce jeu.

Dezatopia est un jeu de tir horizontal de style arcade classique avec un énorme assortiment de contenu, qui offre à la fois de la valeur et une expérience incroyable. 24 étapes différentes avec 21 boss disposés en 21 parcours, avec des contrôles intuitifs et simples qui plairont aux joueurs expérimentés comme aux novices. Des ennemis uniques, des boss, des armes à profusion et des éléments interactifs sont complétés par de superbes graphismes et décors visuels.

Des créatures étranges et inhabituelles habitaient le sous-sol de la Terre. Ces créatures étaient inconnues de l’humanité jusqu’à ce que Momoko, une lycéenne obsédée par la mode, les découvre accidentellement ; mais maintenant elle projette de créer un nouveau monde : Dezatopia. Akane et Aoba, les camarades de classe de Momoko, sont engagées pour l’aider à réaliser sa directive, mais les choses ne se passent pas comme prévu. La toile de fond de l’histoire ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir, alors que l’action à l’écran, haute en couleur et en rebondissements, mais captivante, de feu et de grêle, s’intensifie !

Le vaisseau que vous contrôlez possède quatre armes uniques et intuitives qui peuvent être tirées dans une seule direction pour arrêter l’assaut ennemi. Des améliorations et des objets peuvent également être achetés dans une boutique en plein vol, mais ces avantages sont contrebalancés par un système de difficulté dynamique qui s’adapte automatiquement au niveau de compétence du joueur pour s’assurer que son expérience, sa stratégie, sa technique et sa chance sont toujours mises à l’épreuve.

Mecha Ritz : Steel Rondo et Dezatopia présentent de grandes et amusantes histoires de fond qui plantent le décor de l’action et des défis que les joueurs rencontreront une fois qu’ils seront prêts à affronter les forces ennemies, ainsi que certains Boss et castings impressionnants qui se matérialiseront !

A PROPOS DES VERSIONS BOITEES DE SLG

Les éditions limitées SLG Dezatopia & Mecha Ritz seront disponibles en deux versions, chacune présentant une illustration de couverture axée sur l’un des jeux de la collection, nommée Momoko et Veloce Edition ainsi qu’une illustration de couverture réversible présentant les deux. Un manuel en couleur est inclus pour les deux jeux. La cartouche de jeu incluse est la même. Ces éditions sont limitées à 999 unités chacune.

L’édition spéciale limitée sera donc également proposée en deux versions, l’illustration de la boîte extérieure étant la même. Ces versions seront limitées à 500 unités chacune et contiendront les éléments suivants.

Jeu pour Nintendo Switch

Boîte de l’édition spéciale limitée

Manuel de jeu coloré

Livre du personnel, environ 80 pages contenant des informations sur les développeurs des deux jeux.

Bande sonore originale sur 2 CD

Affiche double face, format A3

Mecha Ritz et Dezatopia sont désormais disponibles sur le Nintendo eShop. Les précommandes pour les éditions physiques peuvent être placées à partir du 4 décembre 2022 exclusivement sur StrictlyLimitedGames.com.