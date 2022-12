Selon les différents listings des boutiques en ligne, Redout 2 bénéficiera d’une sortie physique sur Nintendo Switch.

Les versions physiques seront proposées en tant qu' »Deluxe Edition ». En plus du jeu de base, les joueurs auront accès au season pass et au Summer Pack (9,99€). Le season pass comprend deux futurs packs DLC avec de nouveaux circuits, des événements de carrière, des récompenses, etc.

La sortie, semble prévue pour le 6 décembre, soit ce mardi, au moins aux Etats-Unis (lien Amazon US ici). Une sortie chez nous semble aussi prévue (lien Amazon FR ici) mais la jaquette est US et le jeu est annoncé comme « Temporairement en rupture de stock, la date de sortie étant aussi pour le 6 décembre ». Étrange pour un jeu pas encore disponible.

A propos de Redout 2

Le jeu de course le plus rapide de l’univers. Redout 2 est inspiré par les jeux de course d’arcade qui ont écrit l’histoire. C’est la suite de Redout, un classique du genre acclamé par la critique. Des courses en hovercraft organisées dans les territoires dystopiques d’une Terre semi-abandonnée sont devenues l’un des sports les plus populaires de la galaxie. Atteignez des vitesses impossibles dans des courses futuristes exaltantes, dans une vaste campagne solo et un mode multijoueur compétitif. Des systèmes de pilotages complexes, une personnalisation poussée des vaisseaux et une bande-son incroyable font de Redout 2 le meilleur jeu de course anti-gravité.

Vitesse et contrôle – Dans la pure tradition des jeux de course anti-gravité, découvrez des vitesses fulgurantes et un système de conduite intuitif qui font de Redout 2 une expérience de jeu et de pilotage exaltants, qui récompensera tous ceux qui sont prêts à maîtriser toutes ses subtilités de pilotage. Virez, faites des loopings et sautez dans les virages et les sauts les plus fous de l’histoire des jeux de course.

Mode Carrière étendu – Volez à travers des centaines d’événements sur 36 circuits uniques, tous réversibles ! Des courses en arène aux courses contre la montre, en passant par le dernier survivant et les courses contre des boss, passez devant la concurrence et franchissez en tête la ligne d’arrivée.

Multijoueur compétitif – Faites la course contre d’autres joueurs via le mode multijoueur en ligne. Plongez dans de nouveaux défis avec du contenu personnalisé ajouté régulièrement, aux côtés de saisons qui incluent des récompenses esthétiques uniques.

Personnalisation complète – Choisissez parmi 12 châssis distincts et personnalisez entièrement votre hovercraft avec une incroyable sélection de propulseurs, de stabilisateurs, de gouvernails, de systèmes de refroidissement, de volets, d’aimants, d’ailerons, de spoilers, de moteurs de fusée, de peintures et bien plus encore ! Créez et partagez vos meilleurs moments à haute vitesse avec le mode Photo.

A propos du DLC Summer Pack

Redout 2 –Le DLC Summer Pack comprend un tout nouvel environnement : Caribbean Dam ! Avec 4 nouveaux circuits réversibles, 30 nouveaux objets cosmétiques et des crabes robots géants ! Plongez dans des eaux cristallines avec le DLC Summer Pack, qui ajoute du nouveau contenu au jeu original !

Le DLC Summer Pack comprend :

Caribbean Dam : un environnement, avec trois nouvelles pistes plus une nouvelle piste de boss, toutes réversibles.

29 nouveaux événements du mode Carrière

30 nouvelles peintures de vaisseaux, couleurs et pièces cosmétiques

Dans les lobbies multijoueurs, seul l’hôte doit posséder le DLC Summer Pack pour que les nouvelles pistes soient accessibles à tous !

Au cours du 24e siècle, la pénurie d’eau a forcé l’humanité à creuser désespérément sous les océans, pour finalement trouver un immense gisement aquifère sous l’Atlantique. Le barrage des Caraïbes était l’une des plus grandes réserves, fournissant de l’eau potable à un tiers des territoires viables de la Terre. Il a joué un rôle clé dans la survie de l’humanité pendant l’ère de l’Assaut spatial.