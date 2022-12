Le monde de Draconia est rempli de mystères et de trésors. Les joueurs et les joueuses suivent les aventures des jeunes Erik et Mia, deux frères et sœurs apparus pour la première fois dans DRAGON QUEST XI: Les Combattants de la Destinée™. À la recherche de nouveaux trésors, ils s’entourent des monstres bien intentionnés qui les aideront dans leurs quêtes et dans leur incroyable aventure à la poursuite des Sept Pierres de Dragons.

DRAGON QUEST TREASURES sera disponible sur Nintendo Switch™ le 9 décembre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel du jeu DRAGON QUEST et sur les réseaux sociaux officiels.