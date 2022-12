Alors que le jeu sort cette semaine, le 8 décembre pour 24,99 € sur l’eShop, vous êtes nombreux à nous avoir questionné sur la sortie du jeu, qui sur ce même eShop est annoncé uniquement en anglais.

Pourtant, la version Steam, le jeu est bien en Français.

On ne peut pas parler plus du jeu d’ici la fin de l’embargo, mais on peut désormais vous confirmer que, Nintendo Switch en main, le jeu est bien en Français. C’est donc un « oublie » de langue sur la page eShop. Notre test complet arrivera aussi vite que possible.

Chained Echoes est un jeu d’aventure où un groupe de héros voyagent à travers les vastes étendues du continent Valandis pour mettre fin à la guerre qui oppose ses trois royaumes. Leur périple les mènera à travers des environnements variés, de hauts plateaux balayés par le vent à des archipels exotiques, de cités englouties à d’anciens donjons oubliés… Empoignez votre épée, canalisez vos pouvoirs magiques et embarquez à bord de votre Mech. Chained Echoes est un RPG à l’esthétique 16 bits dans un monde fantastique où les dragons se mêlent aux armures de méca. Suivez les aventures d’un groupe de héros et découvrez un monde débordant de personnages attachants, de paysages merveilleux et d’ennemis sournois. Saurez-vous restaurer la paix sur un continent où la guerre fait rage depuis des générations et où la traîtrise est monnaie courante?