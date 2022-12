Les gens de « Did You Know Gaming » ont récemment sorti une vidéo montrant 3 jeux de la licence Metroid à différentes époques et pourquoi ils ne sont jamais sortis tel quel. Les infos ont été récupérées auprès de différents employés de chez Retro Studio, Next Level Games, Nintendo, Rareware et même Rockstar !

Metroid sauce X-com ?

Commençons par Metroid Tactics qui était développé en interne par Retro Studio. Paul Tozour, un membre de l’équipe de Metroid Prime, nous apprend que ce jeu aurait été sur la Wii et qu’il avait écrit le pitch du jeu fin 2007, juste après que Metroid Prime 3 ait été achevé. On y apprend que ça aurait été une série préquelle se déroulant bien avant tous les jeux de la série Métroid. L’intrigue aurait pris place au moment où Samus se séparait du peuple Chozo et rencontrait l’Humanité en devenant chasseuse de prime. L’Humanité aurait découvert pour la première fois les pirates de l’espace ainsi que les Metroids. Samus aurait dû coopérer avec une équipe armée de la fédération galactique ainsi que différents chasseurs de prime pour repousser les assauts des pirates de l’espace jusqu’à leur planète d’origine : Zebes. D’après les dires de Tozour, c’était un X-com dans l’univers de Metroid, jouable en utilisant le motion control de la Wiimote. Samus n’aurait été qu’un personnage parmi tant d’autres et le joueur jouait un commandant de la Fédération galactique. Même s’il n’a pas voulu révélé le nom de ce commandant, les gars de « Did You Know Gaming » pensent qu’il aurait été Justin Bailey, qui était le mot de passe à rentrer pour jouer Samus sans armure dans le premier Metroid sorti sur NES en 1986. Ce fameux mot de passe est depuis longtemps un sujet de nombreuses rumeurs lui aussi et à l’heure actuel.

La raison de l’annulation de ce jeu ? Ce serait les grosses pontes de Retro Studio qui auraient refusé car l’idée ne leur plaisait pas, Nintendo n’ayant jamais lu le pitch de Tozour. Mais Nintendo aurait possiblement refusé s’il avait eu le pitch car il était en train de développer Metroid Other M et n’aurait peut-être pas donné son accord pour que 2 jeux de la licence Metroid sortent quasiment en même temps sur la même console.

Le projet Valkyrie

Passons au second prototype : Nous sommes en 2014 et un ancien artiste de chez Next Level Games poste sur son site 3 concept art :

Les seules informations trouvables sur le net étaient un jeu sur Nintendo 3DS, développé par Next Level Games, annulé. Il s’agit du projet Valkyrie, une série de prototypes s’étalant sur 7 ans, le développement ayant commencé sur Nintendo DS. Même s’ils ont préféré resté anonymes, plusieurs personnes ont été interviewées par « Did You Know Gaming ». L’un d’eux aurait déclaré : « c’était un jeu de tir multijoueur dans un système de match à mort ». Au commencement de ce projet, l’équipe aurait été composée de très peu de personnes (5 ou 6 environ). Je pensais être le seul 3D character designer à cette époque. Le but était de faire une version standalone des modes multijoueurs de Metroid Prime 2 et Metroid Prime Hunter. Next Level aurait travaillé sur cette version DS pendant 4 mois. Ils l’auraient appelé « phase 1 », elle était très basique et chaque joueur contrôlait une Samus différente. Même si des boss étaient désignés, ils étaient plus des obstacles sur la route qu’une occasion pour les joueurs de s’unir face à eux, tuer les autres joueurs restant l’objectif principal. Le gros souci étant que Next Level Games n’avait développé que des jeux pour des consoles de salon et non des jeux sur console portable. Un développeur témoigne à ce sujet : « Je me souviens que les programmeurs avaient d’énormes difficultés à faire ce jeu. Nous étions habitués à développer sur des consoles plus puissantes. Le jeu était prévu pour être jouable à 4 mais la résolution de la console était si faible que ça ne rendait pas bien sur Nintendo DS. »

Nintendo aurait fait arrêter le développement au bout de ces 4 mois. Next Level Games a toujours fait attention de rendre public le fait qu’ils aient travaillé sur Metroid mais le Game Director Bryce Holliday décrit la fin du projet quelques années plus tard à Kotaku: « Nous étions en train de développer quelque chose en secret, comme nous avions l’habitude de le faire avec Nintendo. Il y a eu une réunion pour nous dire d’arrêter de travailler sur le projet en cours pour travailler sur… Luigi’s Mansion 2. Kensuke Tanabe était un drôle de type et essayait de me rendre excité pour cette mauvaise nouvelle. » Une autre personne qui assistait à cette réunion raconte qu’il y a eu un blanc de 30 secondes après cette annonce.

Nous sommes en 2013, après le lancement de Luigi’s Mansion 2. Nintendo demande à Next Level Games de travailler sur plusieurs projets secrets, incluant un jeu avec des mecha sur Wii U. Mais au bout de quelques temps, Nintendo leur aurait demandé d’arrêter tous les projets pour se concentrer sur une chose : retravailler sur le projet Valkyrie. Les devs l’appellent « phase 2 ». L’équipe aurait été agrandie et laisse tomber la DS devenue obsolète. Le modeleur 3D raconte : « la phase 2 était plus développée pour un hardware semblable à la Wii U et nous étions moins restreints. Ce n’est pas spécifiquement pour la Wii U mais nous avions beaucoup moins de contraintes techniques par rapport à la phase 1. Nous ne savions pas pour quelle plateforme ça allait être mais ça serait beaucoup plus puissant que la Nintendo DS, nous avons commencé à avoir une direction artistique plus ambitieuse. Les modèles pour les armes, les ennemis et les environnements étaient proches d’un jeu PS3 à ce moment là ! » . Mais ce modeleur 3D qui a parlé à « Did You know Gaming » a quitté la compagnie avant que la phase 2 soit terminée.

Mais peu de temps après qu’il soit parti, le projet Valkyrie aurait pris un tournant majeur lorsque Kensuke Tanabe aurait demandé qu’on se concentre plus sur les soldats de la Fédération Galactique puisque la trilogie originale était achevée. Vu que Retro Studio avait terminé de travailler sur la Licence Metroid et travaillait sur Donkey Kong Country Returns, c’était l’occasion pour Retro Studio de faire en sorte que l’idée devienne réalité. Il voulait aussi que ce jeu soit au lancement de la New Nintendo 3DS sortie en 2014. Ceci a eu pour conséquence de downgrader le jeu énormément pour qu’il fonctionne sur cette console portable. Un autre membre de l’équipe, resté jusqu’au bout du projet, raconte : « On nous a dit qu’il fallait que ça soit un jeu en co-op jouable jusqu’à 4 joueurs dans l’univers de Metroid Prime. Nintendo voulait vraiment que ça aille dans cette direction. Mais ils nous laissaient la liberté sur la création en désignant les niveaux et d’autres choses. »

Ça ne vous rappelle rien ? Un jeu jouable jusqu’à 4 joueurs en co-op dans l’univers de Metroid ? Et oui, le projet initial (Valkyrie) a énormément changé et est devenu… Metroid Prime Federation Force !

Metroid sur Nintendo 64 ?

Repartons dans les années 90, lorsque les grands classiques de Nintendo ont fait leur transition en 3D sur la Nintendo 64, sauf Metroid. Miyamoto avait encore de l’enthousiasme pour les jeux en 2D au début de l’ère 3D, tout autant qu’il en avait pour ce que la N64 pouvait faire comparé à ce qui était faisable sur Super Nintendo. C’est ce qu’il racontait au travers de nombreux magazines de l’époque. Avec le succès de Yoshi’s Story qui alliait les 2 mondes avec sa 2.5D, il imaginait un Metroid 64 en 2.5D qui aurait été la suite de Super Metroid, un peu comme comme Castlevania Symphony Of The Night sorti 6 mois après la N64 et qui fit rentrer dans le langage commun le terme « Metroidvania ». Mais Metroid n’étant pas sous son contrôle, il ne pouvait que suggérer l’idée. La série était sous le contrôle de Nintendo R&D1, qui était occupé à créer des jeux sur Virtual Boy et sur Game Boy comme on peut le voir sur la liste des jeux développé par cette branche de Nintendo.

Une autre raison était qu’à chaque opus de Metroid, les ventes dégringolaient et c’était aussi une des raisons pour lesquelles R&D1 se concentrait plus sur la série des Warioland, plus rapide à produire et plus rentable.

Sachant qu’à cette époque, les joueurs ne voulaient plus forcément dépenser leur argent dans des jeux 2D, Metroid 64 aurait était plus rentable en 3D.

Le directeur de Super Metroid, Yoshio Sakamoto avait des problèmes avec la 3D. Il explique des années plus tard : « J’ai pensé à la possibilité de porter la licence Metroid sur la N64 mais je sentais que je ne devais pas être celui qui fera le jeu. Quand je tenais la manette de N64 dans mes mains, je n’arrivais pas à imaginer comment faire pour déplacer Samus. Pour moi, il était trop tôt pour faire un Metroid en 3D. » Utiliser le joystick comme tous les autres jeux 3D semble la réponse la plus simple mais Sakamoto avait des points de vue particuliers quand il s’agissait des manettes. C’est pour cela qu’une décennie plus tard, il a insisté pour que Metroid Other M se joue uniquement avec une manette Wii de côté, sans le Nunchuck. Une autre raison de pourquoi il n’y a pas de Metroid 64, selon lui, est que l’histoire était terminée à la fin de Super Metroid, qu’il était difficile pour l’équipe R&D1, habituée à faire des jeux gameboy, de faire un jeu N64 et que les limites graphiques de la console rendraient difficile de donner ce réalisme pour lequel la série Metroid était connue. Mais il nous apprend aussi que Nintendo se serait tournée vers une source en externe pour faire ce Metroid sur N64.

Selon les gens de l’industrie du JV, les rumeurs pointent sur la Nintendo Ultra 64 Dream Team, une équipe formée de plusieurs studios occidentaux de renommée pour développer des jeux sur N64. Parmi les grands noms, on en retrouvent 2 dont les rumeurs se faisaient plus insistantes : Rareware (Banjo-Kazooie, Golden Eye 64) et Rockstar (Lemmings, GTA). Mais pour les 2 entreprises, peu importe le rang des employés, ce ne sont que des rumeurs.

Donc à l’heure actuelle, personne ne peut affirmer ou infirmer si un début de développement d’un Metroid pour la N64 a vraiment eu lieu avec des preuves à l’appui. Et dans le cas où le développement de Metroid 64 est réel, quelle aurait été la raison de son annulation ?

Et vous, lequel de ces 3 jeux vous aurait le plus intéressé ? Le Metroid sauce X-com, le Metroid sauce Quake ou ce Metroid en 2.5D sur N64 ?