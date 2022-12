Saint-Ouen, France – 6 décembre 2022 : Tesura Games, le développeur Dolores Entertainment et Just For Games sont ravis d’annoncer l’arrivée au printemps 2023 d’une édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 4 pour le métroidvania 2D Beholgar.

Incarnez Beholgar le barbare dans cette aventure classique mêlant exploration et combats ! Équipez différentes armes et compétences pour bannir de la terre des créatures démoniaques !

Une édition collector sera également disponible sur les même consoles, contenant des goodies pour les fans de rétro.

À propos de Beholgar :

La Terre est en danger, un sorcier maléfique a lu un livre antique et a fait appel à un dieu maléfique pour semer le chaos et le désespoir. Lorsque tout espoir est perdu, le destin de la terre est entre les mains d’un Barbare, prêt à tout affronter.

Beholgar est une aventure metroidvania en 2D au style classique où vous explorerez des cavernes, des forêts anciennes et des châteaux redoutables à la recherche de nouvelles armes, de sorts et de compétences pour éliminer la menace une fois pour toutes.

Affrontez des bêtes féroces et terrassez des créatures anciennes dans votre quête à travers le royaume et résolvez des mystères cachés pour éliminer le Sorcier et ramener la paix dans le royaume.

Caractéristiques principales :

Évoluez avec de nouvelles compétences et capacités puissantes ! Gagne des sortilèges et de la puissance.

Équipez des anneaux magiques ! Développez de nouveaux pouvoirs et capacités.

Affrontez des bêtes féroces et vainquez d’anciennes créatures au cours de votre quête dans le royaume.

Le tout agrémenté d’une animation en pixels de haute qualité réalisée à la main.

Des pistes musicales préparées par le talentueux Andrea Baroni qui fleurent bon la nostalgie.

Ré-explorez les lieux que vous avez déjà visités et atteignez des lieux où vous ne pouviez pas aller auparavant grâce aux nouvelles compétences acquises.

Découvrez des armes, des objets et des capacités.

Édition Collector

L’édition Collector de BEHOLGAR contient :

Jeu physique Beholgar (NSW/PS4)

Artbook

Bande-son CD

Poster double-face

Pièce exclusive collector

Boîte extérieure Collector

Beholgar sera disponible en édition physique Standard et Collector sur Nintendo Switch et Playstation 4 au printemps 2023.