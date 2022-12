Sur Twitter, Nintendo et Intelligent Systems proposent pas mal de contenu vidéos. Je vous propose ce matin de découvrir une petite vidéo compilation des derniers vidéos de Fire Emblem Engage.

Fire Emblem Engage est prévu pour le 20 janvier 2023 dans le monde entier, exclusivement sur Nintendo Switch.

Le nouvel opus de la série Fire Emblem prend place en Elyos, un continent composé de quatre royaumes entourant une terre sainte. Mille ans auparavant, une terrible guerre a opposé le peuple d’Elyos au Dragon Déchu. Durant ce conflit, le peuple d’Elyos a fait appel aux Emblèmes, des héros d’autres mondes, pour leur venir en aide. Grâce à ces héros, les forces de chaque nation ont pu coopérer pour finalement réussir à emprisonner le Dragon Déchu. Cependant, des signes récents semblent présager que ce terrible ennemi est sur le point de renaître…

Incarnez Alear, membre d’une famille royale de dragons révérés en tant que dieux, qui s’éveille d’un sommeil de mille ans sans aucun souvenir de son passé. Prenez les armes et combattez aux côtés de vos alliés pour empêcher le retour du Dragon Déchu dans des batailles tactiques au tour par tour. Invoquez des Emblèmes tels que Marth, Celica et bien d’autres héros et héroïnes d’anciens jeux Fire Emblem qui sommeillent dans des anneaux magiques pour faire pencher la balance en votre faveur sur le champ de bataille. En portant ces anneaux, Altear et ses alliés peuvent faire appel à la puissance des Emblèmes pour augmenter leurs caractéristiques et accéder à des techniques plus puissantes, ou encore fusionner avec ces légendes pour combiner leurs forces et débloquer des attaques uniques. Une grande aventure commence ! Croisez la route de nombreux alliés et ennemis issus de chaque nation, mettez la main sur les différents anneaux permettant d’invoquer des Emblèmes et tissez des liens avec ces héros et héroïnes tout en luttant pour protéger votre monde.