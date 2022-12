Yuji Horii, le créateur de Dragon Quest, a fait une petite mise au point sur Dragon Quest III HD-2D Remake, déclarant que Square-Enix devrait avoir des nouvelles à partager dans un avenir pas si lointain. Cette information est apparue dans une interview accordée au magazine nippon Famitsu. Yuji Horii a également déclaré qu’en plus de Dragon Quest III HD-2D Remake, Square-Enix travaille dur sur Dragon Quest XII.

Yuji Horii a ajouté dans l’interview qu’en général, Square Enix a porté le premier Dragon Quest, puis le 2, puis le 3 dans cet ordre. Cependant, Dragon Quest III a été retenu pour la nouvelle version HD-2D Remake, car il s’agit d’un jeu plus complet. Yuji Horii espère que les joueurs retourneront jouer aux deux RPG précédents après avoir fini Dragon Quest III HD-2D Remake.

“We’re working hard on Dragon Quest XII and Dragon Quest III HD-2D Remake! I can’t say much yet, but we might be able to deliver more news on DQIII soon. We’re grateful that people are putting big expectations on DQIII too.”