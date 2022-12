A la suite de l’accord entre Microsoft et Nintendo permettant à ce dernier d’accéder à Call of Duty pendant 10 ans, Sony et son cabinet d’avocat n’ pas tarder à répondre, à la manière habituelle de l’éditeur qui ne respect rien.

Rappel des faits, alors que Microsoft a confirmé avoir proposé à Sony un accord de 10 ans pour que la licence Call of Duty continue de sortir sur les consoles PlayStation, le patron de Xbox annonce que la série fera aussi retour sur les consoles Nintendo si l’accord de vente est conclu l’an prochain. Pour rappel, Microsoft tente de racheter Activision Blizzard King. Si l’accord entre les deux partie est totale, le souci vient des autorités de la concurrence de chaque région du globe (la FTC aux États-Unis, la CMA au Royaume-Uni et la Comission Européenne). Sony faisant sa pleureuse, ayant peur de voir partir de gros jeux, comme Call of Duty, en exclusivité chez la concurrence. Cela fait plus de 10 ans que la licence n’est pas sortie sur une console Nintendo, depuis Call of Duty: Black Ops II sur Wii U.

Aujourd’hui, MLex a pu obtenir une réponse de Sony où la marque ne mâche pas ses mots. D’après Sony, le contrat entre Microsoft et Nintendo est tout simplement de la « poudre aux yeux ».

Activision Blizzard pourrait fournir Call of Duty à Nintendo aujourd’hui, mais ne le fait pas, parce que le jeune public de Nintendo n’est pas intéressé par le jeu de tir à la première personne et qu’une version précédente du jeu sur sa console a été un flop commercial.

A force de ne faire que vendre des consoles sans jeux ou presque, Sony a sans doute oublié que c’était à l’époque de la Wii U, bien avant qu’ils se fassent ouvrir par la Nintendo Switch. Preuve que la société n’a de respect que pour personne, ils se permettent de juger comment on développe un jeu (apparemment, il savent encore comment ça marche):

En outre, la Switch de Nintendo ne pourrait pas facilement faire tourner Call of Duty et ne le pourra peut-être jamais, affirme Sony. Développer une version du jeu compatible avec la Switch pourrait prendre des années, ce qui rendrait un accord de licence de 10 ans sans intérêt.Il est plus facile pour Nintendo de conclure un tel accord, affirme Sony, a appris MLex. Nintendo n’a pas à s’inquiéter de l’égalité de traitement pour son service d’abonnement ou son service de cloud gaming, car ce ne sont pas des domaines où il est actuellement en concurrence agressive.

On rappellera à Sony que la Ps5 n’est pas leader du marché de nos jours, et que Microsoft rattrape de plus en plus son retard sur la dernière de Sony, alors que Nintendo surf toujours sur le marché, même en retournant le prisme dans tous les sens.

