Call of Duty sur les consoles Nintendo, c’est pour bientôt.

Alors que Microsoft a confirmé avoir proposé à Sony un accord de 10 ans pour que la licence Call of Duty continue de sortir sur les consoles PlayStation, le patron de Xbox annonce que la série fera aussi retour sur les consoles Nintendo si l’accord de vente est conclu l’an prochain. Pour rappel, Microsoft tente de racheter Activision Blizzard King. Si l’accord entre les deux partie est totale, le souci vient des autorités de la concurrence de chaque région du globe (la FTC aux États-Unis, la CMA au Royaume-Uni et la Comission Européenne). Sony faisant sa pleureuse, ayant peur de voir partir de gros jeux, comme Call of Duty, en exclusivité chez la concurrence.

Bah oui, quand on base sa console sur Fifa/Call of, sans exclusivité, ça fait peur de plus avoir de quoi nourrir son public cible.

Cela fait plus de 10 ans que la licence n’est pas sortie sur une console Nintendo, depuis Call of Duty: Black Ops II sur Wii U.

C’est Phil Spencer, le patron de Xbox, qui a annoncé cette nuit le possible retour:

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB — Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022

Microsoft s’est engagé pour 10 ans à apporter Call of Duty sur Nintendo suite à la fusion de Microsoft et d’Activision Blizzard King. Microsoft s’engage à offrir plus de jeux à plus de gens, quelle que soit la manière dont ils choisissent de jouer.

L’opération devrait être finalisée d’ici mi-2023. Brad Smith, président de Microsoft, a annoncé qu’il était prêt à conclure un accord similaire à celui de Nintendo avec Sony.« Dès que Sony voudra s’asseoir et discuter, nous serons heureux de conclure un accord de 10 ans pour PlayStation également ». Des rumeurs poussent pour dire que Brad Smith aurait déjà proposé, mais que Sony n’en a pas voulu, espérant faire capoter le deal.

Our acquisition will bring Call of Duty to more gamers and more platforms than ever before. That’s good for competition and good for consumers. Thank you @Nintendo. Any day @Sony wants to sit down and talk, we’ll be happy to hammer out a 10-year deal for PlayStation as well. https://t.co/m1IQxdeo6n — Brad Smith (@BradSmi) December 7, 2022