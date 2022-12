Chained Echoes, le JRPG en pixel art développé par Matthias Linda et édité par Deck 13 Spotlight, est enfin disponible. Savant mélange d’Heroic-Fantasy et de Steampunk, le jeu plonge dès aujourd’hui les joueurs dans une aventure épique sur PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Il est également disponible via le Game Pass sur PC, consoles et via le Xbox Cloud dès sa sortie.

L’aboutissement de 7 ans de travail

Après sept ans de développement, Chained Echoes, l’Opus Magnum du développeur solo Matthias Linda, est enfin terminé. Les joueurs du monde entier peuvent aujourd’hui découvrir ce JRPG exceptionnel inspiré des classiques de l’ère Super Nintendo et PSX, pleins de défis et de charme.

Les joueurs exploreront le continent de Valandis qui, après des siècles de guerre, connaît enfin la paix. Mais ce monde est menacé par un conflit imminent, et les rumeurs courent sur le danger probable d’une arme de destruction massive. La paix est fragile, les conflits qui durent depuis des siècles ne sont pas prêts de s’arrêter, et une nouvelle guerre peut éclater à tout moment… Un groupe d’étrangers saura-t-il restaurer la paix ? Pourront-ils détruire cette arme ?

Bienvenue dans l’Overdrive

Chained Echoes est plein à craquer : de la magie, des méchas, des épées, des boss, du combat au tour par tour, une narration riche et près de 40 heures de contenu. Bien qu’il repose sur du tour par tour, le système de combat Overdrive garantit des combats rapides et dynamiques, à la profondeur tactique inépuisable. Personnalisez les compétences de votre équipe de la façon la plus créative qui soit pour éliminer les ennemis les plus vicieux en un clin d’œil !

Dans Chained Echoes, l’Heroic-Fantasy rencontre le Steampunk, alors préparez-vous aussi bien à des duels à l’épée qu’à des combats de Mecha ! Un monde merveilleux et conçu avec minutie vous attend, peuplé de créatures d’un autre monde, de civilisations humaines et humanoïdes, et débordant d’histoires et de cultures uniques dans lesquelles les joueurs pourront se plonger. Dans la nature sauvage, chaque environnement de Valandis se révèle un véritable paradis pour aventurier, grâce à son apparence et ses défis uniques, ses boss redoutables et ses secrets palpitants !

Ce nouveau trailer célèbre la sortie du jeu, en mettant à l’honneur ce qui le rend unique : de superbes visuels en pixel-art, des combats de Mechas, des boss incroyables et des tonnes de régions à explorer.

La bande originale de Chained Echoes par Eddie Marianukroh comprend 50 morceaux et peut s’écouter sur bandcamp et sur Steam. Chained Echoes bénéficiera également d’une sortie en édition physique en été 2023, d’ores et déjà disponible en précommande. Distribué en exclusivité par First Press Games, le jeu bénéficiera d’éditions physiques Premium pour Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC, avec plusieurs variantes comportant divers types de goodies et de produits dérivés. La bande originale d’Esoundsignal sera également proposée séparément, en version double CD. Pour plus de détails, rendez-vous sur le web-store de First Press Games : https://firstpressgames.com/

Empoignez votre épée, canalisez vos pouvoirs magiques et embarquez à bord de votre Mech. Chained Echoes est un RPG à l’esthétique 16 bits dans un monde fantastique où les dragons se mêlent aux armures de méca. Suivez les aventures d’un groupe de héros et découvrez un monde débordant de personnages attachants, de paysages merveilleux et d’ennemis sournois. Saurez-vous restaurer la paix sur un continent où la guerre fait rage depuis des générations et où la traîtrise est monnaie courante ? Chained Echoes est un jeu d’aventure où un groupe de héros voyagent à travers les vastes étendues du continent Valandis pour mettre fin à la guerre qui oppose ses trois royaumes. Leur périple les mènera à travers des environnements variés, de hauts plateaux balayés par le vent à des archipels exotiques, de cités englouties à d’anciens donjons oubliés…

50 heures de jeu

Combat dynamiques en tour-par-tour

Pas de rencontres surprises

Chaque ennemi est visible hors combat

Une tonne d’objets à récolter, à dérober ou à fabriquer

Une grande profondeur dans les mécaniques de compétences et d’équipement

Personnalisez votre propre ballon dirigeable

Voyagez et battez-vous à pied ou à bord de votre Mech

Des graphismes 16 bit inspirés de la SNES

Une bande-son inspirée des RPGs PSX