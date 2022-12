Après avoir snobé la Nintendo Switch lors de sa première sortie multi-plateformes (MLB The Show 21), MLB The Show a finalement débarqué dans son édition 22 sur la console hybride de Nintendo, et si l’on en croit l’organisme de classification brésilien, il se pourrait bien que MLB The Show 22 ne soit pas le seul opus à débarquer sur Nintendo Switch…

En effet, un peu plus tôt dans la semaine, MLB The Show 23 a été classifié au Brésil, si l’on en croit le tweet de Gematsu du 6 décembre dernier. Il s’agit là d’une excellente annonce pour les amateurs de baseball qui ne possèdent pas de Playstation 4/5 ou de Xbox One/Series.

Si l’on se fie aux annonces des deux dernières années, nous devrions avoir une confirmation de tout cela courant janvier ou février 2023, pour une sortie vers avril de la même année, soit quelques jours après le début de la saison régulière, prévue elle pour le 30 mars 2023.

MLB The Show 23 has been rated for PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, and Switch in Brazil. https://t.co/OhzeJto0kj

Last two years’ official announcements have been in late January / early February. pic.twitter.com/blBIBqWVeS

— Gematsu (@gematsu) December 6, 2022