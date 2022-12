Le 9 décembre 2022 – The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui la sortie d’une nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, Écarlate et Violet, inspirée des jeux vidéos Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, sortis il y a peu. L’extension Écarlate et Violet du JCC Pokémon sera disponible à partir du 31 mars 2023 dans le monde entier.

Cette première extension de la série Écarlate et Violet, dévoilée lors des Championnats du Monde Pokémon 2022, marque le retour de la mécanique de jeu des Pokémon-ex. Les Pokémon-ex apparaîtront à tous les niveaux d’Évolution et auront des PV élevés, ainsi que des attaques et des talents puissants. Cependant, lorsqu’un Pokémon-ex est mis K.O., il offre deux cartes Récompense au lieu d’une.

The Pokémon Company International a également apporté quelques améliorations au style des cartes, qui seront introduites avec l’extension Écarlate et Violet. Le bord jaune des cartes du JCC Pokémon sera remplacé par un bord gris comme sur les cartes japonaises. Ainsi, l’expérience du JCC Pokémon sera plus homogène dans le monde entier et les illustrations seront davantage mises en valeur. Et ce ne sont pas les seuls changements : le nom de la sous-catégorie des cartes Dresseur (Supporter, Objet ou Stade) sera inscrit en haut à gauche de la carte, afin d’être plus facile à voir dans la main des joueurs et des joueuses ; un symbole Énergie sera ajouté en bas à droite des cartes Énergie de base pour faciliter leur suivi et les symboles d’extension seront remplacés par des codes d’extension et des codes de langue sur toutes les cartes.