C’est à l’occasion des Games Awards qui se sont tenus cette nuit, qu’a été dévoilé un extrait de Super Mario Bros. le film. Celui-ci met en avant Mario, qui découvre le royaume champignon (et ses plate-formes), sous la houlette de Toad.

On s’amusera des quelques clins d’œil de cette courte séquence et on ne doute pas que le film cache très certainement un bon nombre de référence. Pour le moment, la séquence est uniquement disponible en VO, mais nous vous proposons quand même de la découvrir juste là: