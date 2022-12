Annoncé lors des Games Awards, le nouveau DLC de Dead Cells proposera des invités de marque… En effet la famille Belmont et Dracula viendront rejoindre le célèbre Rogue Lite. Ainsi, vous pourrez explorer l’univers de Castelvania dès le premier trimestre 2023, dans un DLC sobrement intitulé « Return to Castlevania ».

Ce DLC vous fera rencontrer Richter Belmont qui vous demandera de l’aide pour se débarrasser des créatures maléfiques qui hantent un mystérieux château venant de faire son apparition. Au menu, attendez-vous à pas moins de deux niveaux, trois boss et une histoire inédite ! Vous pourrez également débloquer 14 armes tirées de Castlevania (les haches, l’eau bénite et bien entendu le fouet des Belmont) et 20 tenues portées par les différents protagonistes de la série (Alucard, les Belmont, Maria et même… Dracula). Les développeurs ont également annoncé une nouvelle bande-son composée à partir des titres originaux (mais remaniée façon « Dead Cells« ).

En attendant, nous vous laissons profiter du trailer d’annonce juste là: