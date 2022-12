Paris, le 9 décembre 2022 – SQUARE ENIX® a annoncé que DRAGON QUEST TREASURES était disponible dès à présent sur Nintendo Switch™. Le jeu suit les aventures des jeunes Érik et de sa sœur Mia de DRAGON QUEST XI : Les Combattants de la destinée™, partis en quête des Sept pierres de dragon légendaires.

Dans la peau d’Érik et Mia, les joueuses et les joueurs se lanceront dans un voyage extraordinaire dans le mystérieux monde de Draconia. Le duo est vite rejoint par leurs adorables compagnons, Porcellus et Persiana, ainsi que par une équipe de monstres amicaux à recruter au fil de leur chasse au trésor. Les joueuses et les joueurs peuvent utiliser les compétences uniques de ces monstres pour découvrir des trésors cachés et atteindre des lieux autrement inaccessibles. Ils devront défendre leurs trésors contre les monstres et les clans rivaux jusqu’à ce qu’Érik et Mia puissent rentrer à la base pour les faire estimer. Amasser des trésors fera augmenter la valeur de la salle du trésor, ce qui leur permettra d’agrandir leur base et leur clan de monstres amicaux.

DRAGON QUEST TREASURES est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch. Les personnes qui achètent l’Édition numérique Deluxe recevront en plus du jeu, trois monstres alliés (un smilodon, un golem de rubis, et un dragonnet de glace), ainsi que des billes de super dompteur et des boulets omnisoin.