Cette nuit s’est tenue la cérémonie annuelle des Game Awards, ces derniers équivalents des Oscars pour le jeu vidéo ont permis de récompenser les meilleurs jeux selon différentes catégories. Nintendo aura réussi a rafler 5 des plus grosses récompenses pour cette édition 2022.

Voici donc le récapitulatif des récompenses remportées par Nintendo lors de cette soirée :

Meilleur jeu de stratégie : Mario + Lapins 2: Sparks of Hope

Meilleur jeu familial : Kirby et le monde oublié

Meilleur jeu multijoueur : Splatoon 3

Jeu le plus attendu : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Meilleur jeu d’action : Bayonetta 3

De très belles récompenses montrant a la fois la variété dans les genres de jeux proposés par Nintendo mais aussi et surtout des victoires innatendues face à d’autres mastodontes de l’industrie comme Hogwarts Legacy ou Starfield par exemple dans le jeu le plus attendu, ou encore Call of Duty dans le meilleur jeu multijoueur.