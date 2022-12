Dragon Ball Card Warriors, le jeu de cartes inclus dans Dragon Ball Z : Kakarot (le test ici), s’arrêtera sur la plupart des plateformes en 2023.

Bandai Namco n’a pas donné de date précise, mais a confirmé que les versions Nintendo Switch, PS4, Xbox One et Steam seront impactées.

La bonne nouvelle est que la fonctionnalité ne sera pas entièrement inaccessible. Bandai Namco a confirmé qu’il sortira une version hors ligne dans laquelle les joueurs pourront affronter le CPU hors ligne. Dès qu’une mise à jour sera disponible, il sera possible d’utiliser les profils et les cartes existants via une fonction de transfert de données. Cependant, « certains éléments et fonctionnalités actuellement disponibles dans le service en ligne, comme les pièces de platine, ne seront pas disponibles dans la version hors ligne. »

Voici le récapitulatif complet de ce qui peut et ne peut pas être transféré vers la version hors ligne dans Dragon Ball Card Warriors :

Cartes possédées

Informations sur les Decks

Pièces

Points de carte

Billets Gasha (Carte/Pack/Pack rare/Pack premium)

Icône de leader

Titre

Progression de la « Mission de connexion au jeu principal ».

Pochettes de cartes

Tapis de jeu

Galerie de cartes

Dragon Ball Card Warriors – Objets qui ne peuvent pas être transférés dans la version hors ligne :

Pièces de platine en possession

*Toutes les pièces de platine, y compris celles achetées à titre onéreux, ne seront pas transférées.

*Si vous possédez actuellement des pièces de platine payantes, veuillez les dépenser toutes avant la date d’expiration.

Niveau de combat

Rang

Progression dans la bataille d’entraînement

Paramètres de l’icône de titre/chef sur la page de profil

Progression dans les missions autres que la « Mission de connexion au jeu principal ».

Récompenses de mission non reçues

Cadeaux non reçus