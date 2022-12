On apprend via l’eShop que Tropical Resort Story la semaine prochaine sur Nintendo Switch pour 13,00 €. le jeu est déjà en précommande et propose une réduction de 10% jusqu’au 28 décembre, il sera donc proposé à sa sortie (et en précommande) à 11,70 €. Attention comme trop souvent avec les jeux de Kairosoft, même si les derniers ont fait l’effort, Tropical Resort Story sera en anglais (ou Japonais, Coréen, Chinois).

Créez une station balnéaire dans un écrin de nature et visez l’excellence ! Construisez des logements pour vos clients et attirez les touristes ! Rendez l’environnement de la station encore plus agréable et découvrez des offres de voyages incroyables pour proposer aux visiteurs des vacances idylliques. Développez la station et réalisez les rêves de vos clients ! Sur cette île au milieu de l’océan, la mer est à elle-même une attraction. Sans parler des poissons de toutes les couleurs… Améliorez la qualité de l’eau en plaçant des plantes et des rochers dans l’océan et en relâchant les poissons pêchés ; vous attirerez peut-être de nouveaux résidents ! Une fois que vous commencerez à tourner, des partenaires commerciaux vous proposeront d’ouvrir des magasins et des restaurants sur votre île, et pourrez même peut-être les aider à créer de nouveaux produits. Répondez à leurs attentes, vous ne le regretterez pas ! Vous avez un bar à jus de fruits ? Et si vous placiez un banc juste à côté ? Parfois, il faut combiner des éléments pour concrétiser tout leur potentiel. Découvrez les combinaisons gagnantes et attirez de plus en plus de visiteurs ! Transformez votre île tropicale en paradis pour les vacanciers !