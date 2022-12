Après Lego Bricktales, le sympathique Firegirl et Cursed to Golf, magique, les Suédois de Thunderful nous reviennent avec Wavetale qui se veut, comme son nom l’indique, une merveilleuse chevauchée à dos de vague. A l’origine exclusivement publié sur feu Stadia en novembre 2001, le titre pourrait à lui seul expliquer l’effondrement de la plateforme de streaming de Google.

Wind Waker du pauvre

Nous sommes en droit d’attendre d’une exclusivité propre au service fourni par un tel mastodonte, qu’elle relève du must-have absolu. Mais Wavetale s’avère bien loin du compte… et du conte. Tout y transpire la nécessité d’une sortie précipitée, à commencer par l’histoire qui, s’annonçant sous les meilleurs auspices, tombe cependant dans la facilité et le cliché.

Élevée par sa grand-mère dans un monde, dévasté par la montée des eaux, que menace la bien nommée mélasse, la jeune Sigrid que nous incarnons, rencontre son ombre qui lui confère le pouvoir de surfer sur les étendues salines. Enchanteresse de prime abord, la narration aura tôt fait de dévoiler ses grosses ficelles, au point que nous en pressentons très en amont rebondissements et dénouement, la mère de Sigrid revenant finalement calmer les ardeurs de l’aïeule et son peuple aveuglés par la toute-puissance d’une technologie et d’armes qui, pourtant, ont manqué de causer leur perte.

En dépit de ses longues phases de surf (de toute façon sans grand intérêt), le jeu n’excède pas 4h de durée de vie. Un conte au format d’une feuille A4 donc, et si les plus tatillons de nos lecteurs argueront que de ce point de vue, le synopsis de Zelda BOTW tient sur un post-it, nous leur répondrons qu’au moins, ce dernier nous laisse entièrement libre d’explorer l’environnement dans lequel nous évoluons.

Ce n’est jamais le cas ici : la mélasse impénétrable cernant les flots que nous fendons, réduit drastiquement notre champ d’action, ou plutôt d’inaction, puisqu’il se résume à naviguer d’un point A un point B sans autre distraction que ces redondantes ébauches de parcours et d’acrobaties dispersées çà et là, échouant à rompre la monotonie ambiante en l’absence de récompense.

Et ça continue, encore et encore

Bref, on s’ennuie ferme, et c’est là l’écueil obligé d’une aventure s’articulant autour d’un unique schéma, répété ad nauseam : aller (là-bas), tuer (l’une des quatre espèces de monstres présentes en jeu), grimper (là-haut) et déclencher (l’interrupteur). Certes, les affrontements contre la créature géante, avec leurs faux airs de Shadow of the Colossus, se révèlent à la hauteur de l’investissement initial de 30€. Des instants de tension qui, malheureusement, n’occupent qu’un pourcentage négligeable d’un périple fort en temps morts.

L’étendue abyssale de sa pauvreté technique, le gameplay la démontre au cours des combats alors qu’il suffit de presser frénétiquement le même bouton, afin d’anéantir ses adversaires. Quant aux phases de plateforme quasi dupliquées d’île en île, celles-ci font systématiquement appel au double saut, à l’espèce de grappin, ainsi qu’à notre aptitude à planer. Un peu plus original, mais sacrément rébarbatif.

Et ce n’est pas graphiquement que Wavetale sauvera les meubles, pas plus qu’enfin il ne parviendra à justifier son prix. De nombreuses textures s’affichent à une distance tellement ridicule – globalement, la portée du bâton qui nous sert d’arme – qu’on jurerait le jeu conçu pour les myopes. Les objets de quête ne font pas exception, nous contraignant à fouiller chaque recoin dans la crainte qu’un item important ne surgisse au dernier moment.

Si toutefois vous parvenez à distinguer l’item en question, car le titre nous gratifie par-dessus le marché d’une résolution assez faible générant ce flou caractéristique, y compris dans les cinématiques. Un rendu d’autant plus crispant, au regard des captures promotionnelles, flatteuses, sur l’eShop et de l’accablante longueur des temps de chargement, au point de redouter très régulièrement le plantage.

Seule la bande-son, qui s’adapte à toutes les situations, surnage dans ce marasme. Forts à propos, les cuivres accompagnant nos déambulations marines, nous plongent en pleine mélancolie tandis qu’en combat, les morceaux toujours portés par des saxos, débordent d’énergie. Saluons au passage le doublage dans la langue de Molière, malgré le reste des bruitages, plus décevant.

Conclusion 4.6 /10 Faute de temps, d'ambition ou de moyens, Wavetale a tout du projet avorté vendu à prix (trop) fort par son éditeur, éhonté. Son univers débordait de promesses, à l'instar de son gameplay mâtiné d'affrontements et de plateforme 3D. La montagne accouche pourtant d'une souris à l'espérance de vie rachitique (4 heures), rasoir et répétitive. Aux abonnés absents tant que l'on ne s'est pas suffisamment rapproché, ses textures feraient fuir un presbyte… s'il parvient à les discerner dans le flou ambiant. Ainsi auriez-vous tort de vous fier à la fiche rutilante du jeu, sur l'eShop : contentez-vous de l'oublier. LES PLUS Entièrement doublé en français

Entièrement doublé en français Intrigant à ses débuts LES MOINS Les combats sont inintéressants et dépourvus de challenge

