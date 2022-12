Le producteur de Dragon Quest Treasures, Taichi Inuzuka, s’est entretenu avec le magazine japonais Famitsu dans l’édition de cette semaine sur les origines du jeu ainsi que sur l’avenir de la série Dragon Quest Monsters.

Inuzuka a décrit le nouveau titre comme une sorte de « reboot » après avoir estimé que Square-Enix avait « mis tout ce que nous pouvions imaginer » pour Dragon Quest Monsters : Joker 3 Professional. L’équipe s’est intéressée au concept d’un monde ouvert et est partie de là. Certains fans seront heureux d’entendre Inuzuka leur assurer que Dragon Quest Treasures ne signifie pas que la série Dragon Quest Monsters est terminée.

La série Dragon Quest Monsters a eu une forte présence sur les plateformes Nintendo depuis le titre original sur Game Boy Color. Cependant, les titres les plus récents n’ont pas été localisés et sont restés uniquement au Japon.

Le titre de ce jeu est Dragon Quest Treasures, qui devient une œuvre à part entière au lieu de recevoir le titre de « Dragon Quest Monsters ». Pourquoi ce jeu est-il devenu une œuvre entièrement nouvelle ?

Alors que nous l’appelions la dernière entrée de la série DQ Monsters lorsque nous avons annoncé ce jeu pour la première fois, lorsque Dragon Quest Monsters : Joker 3 Professional est sorti en février 2017, nous étions satisfaits d’avoir mis tout ce à quoi nous pouvions penser. Par conséquent, nous avons décidé d’essayer de redémarrer la série ici, et avons commencé à travailler sur ce jeu.

Et c’est alors qu’a commencé le processus d’essais et d’erreurs.

Nous étions très intéressés par les jeux en monde ouvert à l’époque, et nous avons d’abord essayé de réfléchir à ce que nous pourrions faire en combinant DQ et un monde ouvert. C’est à ce moment-là que nous avons demandé à Akira Toriyama des dessins d’Erik et de Mia. Bien que nous n’ayons pas encore de concept complet, nous avons décidé d’en faire les personnages principaux.

À partir de là, avez-vous évolué vers une direction de « chasse au trésor » ?

On peut dire cela. La définition de monde ouvert n’était pas encore définie dans ma tête, mais la « chasse au trésor » correspondait à Erik et Mia, et nous avons donc décidé de faire tourner le jeu autour de cela. À ce moment-là, comme la « collecte de monstres » est devenue un élément de gameplay secondaire, le titre est passé de « Monstres » à « Trésors (temporaires) ».

Ce jeu n’est donc pas une évolution de DQ Monsters, mais un spin-off ?

Ce n’est pas vraiment un spin-off non plus. Il est peut-être plus proche de DQ Heroes ou de DQ Builders en tant que jeu complètement nouveau. Mais la sortie de ce jeu ne signifie pas la fin de la série DQ Monsters, alors ne vous inquiétez pas.