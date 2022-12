Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Pour fêter le lancement du livre VII, nous organisons une célébration « Début du livre VII » !

■ Bonus de connexion « Début du livre VII »

Du 7/12/2022 7:00(UTC) au 21/12/2022 6:59(UTC)

Un bonus de connexion vous permettra d’obtenir 140 dracofleurs de chaque type, 700 parchemins divins : partie 3, et 700 graals héroïques !

Notes :

・ Ce bonus de connexion peut être obtenu jusqu’à 10 fois pendant l’événement.

■ Quêtes « Début du livre VII »

Du 7/12/2022 7:00(UTC) au 21/12/2022 6:59(UTC)

Des quêtes pouvant être terminées si vous allez au bout de l’histoire du livre VII ainsi que d’autres quêtes sont disponibles ! Vous pouvez même terminer des cartes spécifiques sous certaines conditions pour obtenir deux exemplaires du nouveau héros 5★ Kiragi, Archer positif !

Terminez des quêtes pour obtenir 3 orbes, 70 dracofleurs de chaque type, 700 parchemins divins : partie 3, et bien plus encore !

Note : Kiragi, Archer positif, apparaîtra sous ses formes 3★ ou 4★ dans un événement d’invocation de héros légendaires qui aura lieu ce mois-ci.

■ Ajout de quêtes et structures du mode Raid céleste pour le livre VII

Du 7/12/2022 7:00(UTC) au 21/12/2022 6:59(UTC)

Il y aura des quêtes au cours desquelles vous pourrez obtenir 700 pierres d’éther et des pierres d’éther gelées. Utilisez les pierres d’éther gelées pour construire des structures spéciales comme l’icône de lumière, la flore de lumière, et le serpent maudit.

Les structures à durée limitée peuvent même être placées dans le centre d’éther !

Notes :

・ L’icône de lumière, la flore de lumière, et le serpent maudit peuvent être placés dans le centre d’éther une fois construits dans le mode Raid céleste.

・ Une fois l’événement terminé, toutes les pierres d’éther gelées seront perdues.

〇 À propos du Raid céleste

・ Raid céleste

Le mode Raid céleste est un mode au cours duquel des combats sont organisés entre votre équipe et des équipes rivales. Vous placez des structures et votre équipe sur une carte, puis vous attaquez ou vous vous défendez pour augmenter votre altitude. Visez un rang élevé et obtenez de nombreuses récompenses !

・ Centre d’éther

Vous pouvez y placer à votre guise des structures telles que les sources d’eau chaude et le magasin d’accessoires. Dans le centre d’éther, vous pouvez découvrir une facette de vos héros que vous ne voyez pas souvent. Obtenez de l’affinité d’éther et faites grandir votre centre d’éther avec des structures !

■ Style de château du livre VII

Pour fêter le début du livre VII, nous vous offrons un nouveau style de château appelé « Château Lumineux » !

Vous pouvez changer le style de votre château en allant dans « Achats » → « Fortifier le château » → « Changer le style ». Essayez donc ce nouveau style !

■ Événements « EXP et PA doublés »

Du 7/12/2022 7:00(UTC) au 21/12/2022 6:59(UTC)

Gagnez deux fois plus d’EXP et de PA en combattant pendant ces événements ! Profitez de cette occasion pour renforcer vos héros et les préparer au combat à venir.