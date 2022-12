Les redondants frétillements de Noël commencent peu à peu à se faire sentir Chacun tente de trouver le petit présent qui parviendra à ravir le cœur d’une personne aimée. D’autres s’affairent déjà à moult réflexions sur le repas de fête qui s’annonce, quand certains sont simplement en quête de quiétude et d’apaisement. Vous vous sentez plutôt d’humeur à vous ranger dans la dernière catégorie ? Venez avec nous, nous allons vous conter l’histoire d’un attachant panda roux.

La guerre est finie ! Ô joie la guerre est finie ! Il est temps de rendre les armes et de profiter de la vie, et plus largement encore simplement d’être en vie. Développé par Cosmo Gatto et édité par Neowiz Games, Aka est un jeu à vocation d’apaisement et de relaxation, tandis que le tumulte et la révolte ont habité les lieux il y a peu. Sous la fourrure d’un potelé petit panda roux, le joueur est invité à recommencer à zéro, dans un environnement où il convient de tout découvrir, sous les conseils d’un vieil ami, Thom, qui lui a suggéré avec sagesse de se rendre sur l’île des Pins à l’occasion de sa retraite bien mérité. Sans plus attendre, petit panda roux, Aka, s’y rend en bateau, avec la douce intention d’oublier les tracas de la guerre, désormais derrière lui.

Vers le repos de l’âme

Aka, déployé sous des traits colorés emprunts de mignonnerie, ne va pourtant guère manquer d’activités une fois sur cette île, le repos oui, mais l’immobilisme non ! En effet, après avoir fait rapidement le tour du propriétaire, la rencontre des multiples habitants du coin sera l’occasion à la fois de faire connaissance et d’échanger quelques banalités, mais aussi de mieux comprendre la volonté et les souhaits de chacun dans cet univers. Quelques quêtes arrivent ainsi une à une, tandis que l’inventaire se remplit à vive allure. Du bois, des cailloux, de l’herbe, mais aussi des déchets, des graines et des recettes à découvrir.

Si les habitants, au charme graphique indéniable, ne manqueront pas de vous demander de récolter ceci ou de retrouver cela, aucune véritable pression n’est à souligner au sein du soft. Aka ne dispose pas de la traditionnelle barre d’énergie agaçante et frustrante. Il peut se mouvoir de jour comme de nuit ! L’alternance lumineuse et la météo sont respectées mais il n’est guère nécessaire de se reposer chaque soir pour reprendre des forces, voilà qui est fort appréciable ! Le joueur est ainsi libre d’explorer à son rythme tout en réalisant les activités de son choix. Quelques minis jeux sont à retrouver au fil des rencontres, certains sont particulièrement accessibles (faire de la musique en respectant la touche indiquée à l’écran), tandis que d’autres nous ont laissé de marbre, comme le jeu de cartes dont nous n’avons probablement pas appréhendé toute la subtilité, manquant assurément d’explications.

D’autres passages sont essentiellement consacrés à la détente. Nous vous avions prévenu, Aka ne regorge ni d’action ni de révolte, il s’agit incontestablement d’un appel à la détente. La contemplation du ciel fait partie de ces moments zen. Libre au joueur de s’y prélasser, ou non… Chez NT, nous restons tout de même quelques peu perplexes quant à la qualité d’apaisement face à un écran.

L’exploration de l’île occupe une part prédominante de la partie, avec de nombreuses petites cachettes et autres surprises à découvrir. Les recoins sont particulièrement utilisés, avec des passages parfois inattendus qui s’ouvrent sur des rencontrent improbables. Les différents personnages du jeu sont très distincts avec des entités animales parfois très originales (le gigantesque cabiai, visible dès la présentation du soft, reste tout de même assez atypique !), nous avons apprécié. Le voyage est évolutif avec quelques nouvelles îles à découvrir, de quoi réaliser de nouvelles rencontres et parfaire l’arsenal d’ingrédients disponibles pour l’artisanat. Le monde s’ouvre ainsi peu à peu et il faudra s’armer d’un peu de patience pour pouvoir accéder à l’ensemble des territoires disponibles.

Les activités, au-delà des quelques minis jeux, restent relativement classiques, telles que l’agriculture (planter des carottes, des oignons, des haricots, etc, tout en suivant quelques petits conseils quant à la bonne gestion des cultures et des pollinisateurs, entre autres), l’artisanat ou encore la concoction de quelques mets culinaires et autres breuvages plus ou moins puissants. L’ensemble de ces actions se réalise via plusieurs menus dont la prise en main est relativement simple (ZR/ZL pour sélectionner l’outil en cours, L pour atteindre l’artisanat et R pour ouvrir l’inventaire), néanmoins les premiers tracas arrivent…

Un repos à nuancer par les bugs !

La clarté des menus n’est pas à mettre en cause : les ingrédients notamment nécessaires à la mise en œuvre de quelques outils artisanaux sont parfaitement identifiables, avec un code couleur traditionnel rouge et vert. Néanmoins, certaines créations sont restées mystérieusement impossibles à réaliser comme le coffre : nous avons tenté à l’intérieur, à l’extérieur, impossible de le positionner tandis que tous les ingrédients pour le fabriquer sont bien dans notre inventaire.

Un inventaire qui, de fait, est rapidement devenu bien trop petit malgré qu’il nous ait été possible de l’agrandir. Par ailleurs, certains textes sont toujours en anglais, et nous avons subi plusieurs « freezes » nous obligeant à relancer totalement le jeu après un retour sur le menu général de la console.

Enfin, la prise en main des objets s’accompagne de petites marques sur ce dernier afin de bien visualiser l’objet en question. Malgré cette aide, nous avons rencontré des difficultés à saisir convenablement tous les objets souhaités, jonchant dès lors régulièrement le sol de débris afin de faire de la place dans notre inventaire, tout en étalant bien sagement notre bazar pour mieux le saisir à nouveau par la suite.

Par ailleurs, le défaut majeur du soft reste incontestablement les temps de chargement : à la fois longs et particulièrement nombreux, le rythme est drastiquement mou à cause de ces derniers. Chaque escapade dans une maison, dans une grotte, dans une petite cachette, etc donne lieu à un temps de chargement. Ces derniers sont si redondants que nous prenions le temps de réfléchir avant de rentrer dans les habitations « En ai-je vraiment besoin ? »

Face à ces quelques dérives, nous avions parfois plutôt tendance à nous agacer devant notre écran plutôt qu’à nous relaxer… Fort heureusement, l’aspect esthétique du soft relève brillamment l’aventure.

Un repos assuré pour nos mirettes (et nos esgourdes)

Malgré ces difficultés indéniables, impossible de rester insensible aux charmes de Aka. Au-delà du choix original du protagoniste (le panda roux n’est assurément pas l’emblème le plus représenté dans les jeux vidéos !), d’entités insolites dont nous avons déjà parlé, l’aventure se complète par quelques séquences d’une belle touche graphique, telles des aquarelles aux tons pastels.

L’ensemble est accompagné de musiques zens et relaxantes, qui rappellent sans mal celles qu’il est possible d’entendre lors de séances de méditation. Ces accompagnements sonores sont multiples et évoluent au fil des tableaux afin de conférer une atmosphère unique au gré des déplacements du joueur.

Les joueurs les plus patients et en quête d’une aventure douce, apprécieront la balade. Un chemin de retraite pour notre petite panda roux qui se savoure sans doute un peu mieux par petites sessions afin d’en apprécier pleinement la saveur.

Aka est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 12 euros environ.

Le saviez vous ?

Malgré un nom très similaire, le panda roux n’a rien à voir avec le célèbre panda géant ! Appartenant à la famille des ailuridés, il est le seul membre du genre Ailurus. Cela ne gâche en rien son charme incontestable qui séduit de plus en plus les amoureux de la nature !

Conclusion 6 /10 Le charme et la mignonne attitude de Aka et de tous ses amis sont indéniables. Cosmo Gatto nous offre ici une aventure aux couleurs douces et aux musiques relaxantes. Le joueur est invité à réaliser de nombreuses activités afin de faire de la retraite du panda roux un moment d'apaisement tout en se tournant vers les autres. Néanmoins, malgré de bonnes idées, l'aventure est truffée de petits défauts et autres bugs. Le parcours est en outre entrecoupé par de très nombreux et longs temps de chargement qui confèrent au soft un manque de fluidité regrettable. Nous espérons que les développeurs réaliseront rapidement quelques mises à jour afin de palier à ces quelques défauts, et ainsi aider Aka à trouver la paix qu'il mérite tant. LES PLUS Une réalisation graphique mignonne et originale

Belle qualité musicale, avec des sonorités zen

Pas de pression, pas de stress, pas de chrono...

Petit prix LES MOINS Quelques bugs sont malheureusement à souligner, des latences...

Des temps de chargement trop longs et trop nombreux. Un léger manque d'explications par moment.

