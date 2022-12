Londres, le 13 décembre 2022 – Finis les partiels et place aux vacances de fin d’année ! Two Point Campus se drape d’un joli manteau neigeux avec une mise à jour hivernale gratuite qui vous invite à décorer les amphis, mais aussi à profiter de nouveaux objets, costumes et bien plus encore !

Personnalisez dès maintenant votre campus avec une multitude de friandises hivernales comme un sapin et des chaussettes de Noël, des guirlandes lumineuses et même le traîneau du Père Noël et son équipe de reines magiques. Habillez vos bâtiments et vos étudiants de costumes d’elf ou de Père Noël, de têtes de bonhomme de neige ou de peau de Krampus… enfin disons de fourrure !

En parlant de Krampus, ce fieffé démon débarque dans le Two Point County pour gâcher vos vacances. Le nouveau niveau du mode Challenge, “Two Point Krampus”, vous invite à défendre vos étudiants de cet esprit malin, fermement décidé à gâcher la fête, en offrant un maximum de fun (et de fonds) pour réchauffer l’ambiance !

Mais ce n’est pas le seul défi qui vous attend. Si la communauté parvient à récolter collectivement plus d’un milliard de dollars de monnaie du jeu dans ce nouveau niveau, elle débloquera un objet sacrément stylé et utile. Vous pourrez suivre vos progrès en temps réel sur le menu principal.

Cerise sur la bûche : si vous n’êtes pas disponible pour participer à ces célébrations de fin d’année, tous les objets, costumes et même le niveau challenge resteront disponibles après l’événement. Tous les éléments de cette mise à jour sont également compatibles avec le DLC Académie Spatiale, déjà disponible sur toutes les plateformes.

Two Point Campus est un jeu de gestion d’université bourré de charme qui vous invite à créer et gérer le campus de vos rêves. De la conception des dortoirs à la décoration des allées et des jardins, la liberté de personnaliser votre université est totale grâce aux outils de création faciles à prendre en main. Le moment est venu d’imaginer le meilleur cadre d’éducation possible et d’en assurer la bonne gestion sur le long terme !

Avec des cours amusants et excentriques et une mainmise complète sur les conditions de travail de vos employés et étudiants, donnez les moyens à tout ce petit monde de passer la meilleure année scolaire possible. Two point Campus est disponible sur PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Two Point Campus est également disponible sur le Xbox Game Pass ainsi que le PC Game Pass.