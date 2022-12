Le monde a besoin d’un nouveau héros : la légende de Zack Fair est disponible dès aujourd’hui !

Paris, le 13 décembre 2022 – SQUARE ENIX® a annoncé que CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION, le remaster attendu, était disponible dès aujourd’hui sur PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, ainsi que sur PC. Les histoires de Zack, Cloud, Séphiroth, Aerith et Tifa sont dévoilées dans ce préquel de FINAL FANTASY VII généreusement remastérisé.

« Donner vie à cette remastérisation tant attendue de CRISIS CORE a été un véritable régal » a déclaré Yoshinori Kitase, le producteur exécutif. « Cela faisait des années que notre communauté passionnée demandait l’arrivée d’une version modernisée de CRISIS CORE sur les plateformes actuelles et nous sommes ravis d’enfin pouvoir exaucer leur souhait. Nous espérons que les fans de la première heure comme ceux qui découvrent FINAL FANTASY prendront autant de plaisir à se plonger dans l’histoire de Zack Fair, dans une version du jeu complètement remaniée, autant que nous en avons pris à développer CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION. »

Près de quinze ans après la sortie du jeu d’origine en exclusivité sur la PlayStation®Portable, CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION redonne vie à l’histoire populaire du SOLDAT Zack Fair. Il propose des graphismes de personnages, de l’interface et des arrière-plans en HD intégralement remaniés, une bande originale réarrangée par le compositeur Takeharu Ishimoto, des dialogues doublés en anglais et en japonais par les principaux membres de l’équipe de doublage de FINAL FANTASY VII REMAKE, et un système de combat amélioré permettant d’utiliser la Transcendance et les invocations, ainsi qu’un système d’onde cérébrale numérique (OCN) simplifié. CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION a su conserver l’essentiel du jeu culte paru sur PlayStation®Portable, tout en tirant parti de la technologie moderne pour proposer une expérience de gameplay plus séduisante, immersive et captivante.

L’histoire de CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION commence sept ans avant les événements de FINAL FANTASY VII et suit Zack Fair, un jeune SOLDAT de la Shinra plein d’optimisme. Alors qu’il recherche le SOLDAT disparu Génésis avec Séphiroth, un SOLDAT de 1re classe, il lève le voile sur les sombres secrets des expériences menées par la Shinra et les monstres qu’elles ont engendrés. Alors que les secrets et les trahisons l’oblige à remettre en question tout ce qu’il sait et tous ceux qu’il connaît, Zack doit devenir un héros pour protéger ceux qu’il aime et défendre la seule chose qu’il lui reste : son honneur de SOLDAT.

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, ainsi que sur PC.

De plus, la figurine articulée de Zack, normalement disponible uniquement avec la Collector’s Edition japonaise du jeu, est vendue en exclusivité sur la boutique SQUARE ENIX. La figurine articulée Zack Fair SOLDAT 2e classe – CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION – Play Arts Kai est disponible en précommande ici.