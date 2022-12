Lyon – France, le 13 décembre 2022 – L’éditeur international de divertissement interactif pour enfants Outright Games, en collaboration avec Cyber Group Studios, a publié aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pleine d’action et menée à toute vitesse pour Gigantosaurus: Dino Kart.

Disponible le 17 février 2023 sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC, ce nouveau jeu de course de kart s’annonce comme une expérience inoubliable pour toute la famille.

La bande-annonce offre un aperçu des circuits, des karts et des personnages du jeu, et plus particulièrement du Gigantosaurus lui-même, le dinosaure éponyme ! Elle dévoile également le mode 4 joueurs en coopération locale, idéal pour vivre une grande aventure en famille.

Dans Gigantosaurus: Dino Kart, les joueurs peuvent incarner huit personnages différents et foncer à toute vitesse sur quinze circuits semés d’obstacles aux quatre coins de Cretacia. Ramassez des capacités spéciales en cours de route pour gagner la course et, plus important encore, défier le dinosaure le plus féroce de tous les temps, le terrible Gigantosaurus !

Gigantosaurus: Dino Kart, deuxième jeu vidéo mettant en scène Giganto et suite directe de Gigantosaurus: The Game (2020), est basé sur la série animée Gigantosaurus dont les trois saisons sont actuellement disponibles à l’international sur Disney+ et Netflix. Cette dernière s’inspire elle-même de la série de livres pour enfants Gigantosaurus, vendue à plus de 600 000 exemplaires dans le monde.

Gigantosaurus: Dino Kart sera disponible le 17 février 2023 sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC.