– Le RPG tactique radical envahira de nouveaux territoires très bientôt pour sa sortie en version 1.0 –

Paris, le 13 décembre 2022 – L’éditeur The Arcade Crew et le studio Ishtar Games annoncent aujourd’hui la fenêtre de sortie de la version finale de leur jeu de rôle tactique à succès : The Last Spell sortira simultanément sur PC, Nintendo Switch et consoles PlayStation au premier trimestre 2023. Le lancement de cette version 1.0 fait suite au succès immense de l’Accès Anticipé du jeu, qui a rassemblé des centaines de milliers de joueurs et joueuses autour de sa vision radicale de la survie. L’humanité a plus que jamais besoin de vous !

Une nouvelle bande-annonce témoigne des mécaniques de gameplay passionnantes de The Last Spell : toutes les possibilités de jeu offrent un défi exceptionnel qui mettra votre sens de la stratégie à rude épreuve. Défendez la Cité des vagues de monstres impitoyables qui se massent à vos portes pour permettre à un dernier sort crucial d’être jeté. Optimisez votre groupe, développez votre Cité et mettez à profit les maigres ressources et récompenses à votre disposition pour répondre aux nombreuses surprises que ces batailles acharnées vous réservent. Découvrez tout le potentiel tactique avec ce nouvel aperçu vidéo :

The Last Spell offre un mélange détonnant avec des combats au tour par tour, des éléments de roguelite, des ressources et équipements générés de manière procédurale ainsi que des vagues immenses d’ennemis dignes des meilleurs Musô. Le joueur doit s’adapter en permanence pour espérer survivre à la brutalité des assauts, intensifiés par une bande-son progressive metal aux envolées spectaculaires. Rien n’est impossible pour les cœurs vaillants bien préparés. La survie de l’humanité en dépend !