Conrad, le développeur et chef du jeu « The Outbound Ghost » a décidé de s’exprimer en vidéo sur Twitter le 8 Décembre 2022 après avoir laissé plusieurs messages à l’intention des joueurs au sujet de divers problèmes qu’il rencontre avec les éditeurs de son jeu : Il demande qu’on n’achète plus le jeu sur les différentes plate-formes sur lesquelles il est disponible. Voyons ensemble ce qu’il reproche et les probables suites de cette affaire.

The Outbound Ghost est un RPG né d’un projet Kickstarter ayant commencé le 12 Juillet 2021. Selon Conrad, il s’agit d’un mélange entre un Zelda, un Paper Mario et un Undertale. Le projet a vite eu un succès et a réussi à avoir 100% de la somme demandée en moins de 48 heures. Tout se passe bien pendant le développement du jeu, les devs donnent rapidement accès à des betas du jeu ainsi que divers news sur l’avancement du jeu à travers leurs différents réseaux sociaux. Le jeu a une sortie PC prévue le 20 Octobre 2022 avec une road map pour indiquer les différents ajouts. Le jeu devait sortir aussi plus tard sur consoles, dont la Nintendo Switch. Sauf que lors de la sortie de ces versions consoles, le 2 Décembre 2022, il y a eu pas mal de retour suite à ces portages qui présentent des problèmes de performance.

Selon Conrad, il n’est pas responsable des portages du jeu, n’a pas pu tester ces portages sur et travaille dur pour améliorer l’expérience de jeu sur console. Ces versions n’étaient pas prêtes mais les éditeurs ont tout de même décidé de mettre le jeu en vente sans l’avertir.

Ce qui nous mène à la date du 8 Décembre, Conrad publie une vidéo sur les différents sociaux où il s’excuse auprès des joueurs ayant acheté la version console, la déclarant non conforme au produit annoncé. Il a aussi rompu les liens avec ses éditeurs, mais ceux-ci ont les droits sur le jeu et continuent à le vendre. Actuellement, il travaille sur des patchs pour les versions consoles tout en cherchant des moyens légaux de reprendre le contrôle de son jeu. En attendant son message adressé aux joueurs est clair : « N’achetez pas le jeu tant que je n’ai pas à nouveau la main dessus. Si vous avez déjà acheté le jeu, n’hésitez pas à demander un remboursement ! »

A l’heure de ces lignes, nous n’avons pas la réponse des éditeurs à ce sujet, mais l’affaire est à suivre !

