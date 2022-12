Quiconque s’intéresse avec sérieux au monde de l’élevage animalier, comprend rapidement toutes les difficultés à mettre au monde des individus en bonne santé et répondants aux critères de sélection dictés par notre société. Il est alors capital d’acquérir un certain nombre de connaissances et de compétences afin d’offrir aux reproducteurs mais aussi aux progénitures, des conditions de vie adaptées à leur bien-être et à l’épanouissement de chacun. Si tout cela peut vous être familier, avez-vous déjà imaginé travailler avec des chiens… mutants ? Ah, voilà bien qui sort un peu de l’ordinaire !

Développé par Animal Uprising et édité par Secret Mode, Wobbledogs se penche sur un sujet tout aussi passionnant dans le fond que loufoque dans sa forme. En effet, votre mission consiste ici à mettre au monde un maximum de chiens complètement improbables, en jouant sur des caractéristiques anatomiques mais aussi… intestinales ! Tout devient alors possible, avec de la patience, de la persévérance… et un petit coup de pouce de dame Nature qui donne naissance de temps à autres à des mutations exceptionnelles !

Bienvenue ô toi chien mutant !

Afin de parvenir à concevoir un élevage aussi abracadabrant qu’il est possible de l’imaginer, il convient dans un premier temps de prendre soin de votre premier chien. Ce dernier est particulièrement atypique, avec un corps rectangulaire et des attributs tout aussi géométriques. Nous laisserons le loisir de tout à chacun d’apprécier ou non le style graphique de ces animaux… qui s’intègre néanmoins parfaitement dans le décor un peu flashy offert aux joueurs. Chez Nintendo-Town, nous n’avons pas trop accroché à ce style graphique de prime abord… puis, après avoir pris le temps d’observer notre nouveau venu dans la famille, difficile de ne pas s’attacher à ce machin rectangulaire qui se dandine, tournicote et ne demande qu’un peu d’attention pour être heureux. Oui, nous sommes de grands sensibles chez Nintendo-Town…

L’immersion dans le milieu de l’élevage débute dans une petite pièce au sein de laquelle il convient de placer un distributeur de nourriture (la base !). Cette nourriture peut être de différente forme et tout aussi variée que les distributeurs eux-mêmes, que vous débloquerez au fur et à mesure (du classique distributeur à celui qui se pare des couleurs d’Halloween, tandis qu’il regorge de friandises effrayantes !). La manipulation du distributeur de nourriture n’est pas sans quelques désagréments puisque la sélection du met alimentaire et son éjection de la machine sont très proches… de quoi agacer passablement le joueur. Après avoir parfaitement ciblé le bouton d’accès à la nourriture, cela devrait s’arranger…

L’alimentation joue un rôle capital dans le développement de votre chien, puisque ce dernier pourra alors développer un certain type de flore intestinale. Oui, nous allons bientôt parler de caca… d’ailleurs, il semblerait que votre premier chérubin ait fait une petite crotte !

Après avoir mangé et fait un joli popo, votre chien pourrait bien apprécier quelques papouilles de votre part ou bien une petite partie de jeu avec vous. Le joueur peut ainsi prendre soin de son animal au gré de quelques manipulations simples. Néanmoins, le cœur du jeu n’est pas là (patiences les apprentis biologistes !) …bien qu’il soit parfaitement possible de pratiquer quelques exercices afin d’apprendre aux toutous à s’asseoir, à aboyer, à creuser ou encore à faire des roulades. Il convient dès lors de les féliciter au bon moment afin de parfaire l’éducation. Une petite barre d’apprentissage rappelle à l’instant T l’évolution de tous ces enseignements.

Le Dieu des chiens

Nous y voilà : tout le potentiel du soft réside dans votre capacité à faire se reproduire vos animaux. Avant de penser reproduction, il convient dans un premier temps d’avoir des animaux matures. La croissance de ces derniers passe par des stades de chrysalides, oui oui, comme les papillons ! Pourtant, votre « chenille de chien » ne va guère se transformer en majestueux papillon… mais il deviendra de plus en plus âgé et bientôt prêt à se reproduire.

Si l’idée de ces chrysalides est assez originale, son inclusion sur Nintendo Switch est assez fastidieuse : la chrysalide va se percher au plafond de votre pièce… jusque-là rien d’alarmant… sauf qu’il est nécessaire de cliquer à nouveau dessus afin de pouvoir extirper l’animal qui s’y loge. Normalement, toujours rien d’alarmant… et pourtant ! La caméra est une petite purge embarquée et il est impossible de la mouvoir convenablement afin de se sentir pleinement à l’aise dans cet environnement. Ainsi, chaque mise en route de chrysalide signera une manipulation quelque peu fastidieuse de la caméra pour parvenir à faire grandir votre animal… tout cela sans faire usage du tactile, bien entendu. Ce dernier n’est guère fonctionnel sur ce jeu.

Chaque acte de croissance permettra au joueur de connaître les caractéristiques de croissance de son animal : la longueur de ses pattes, la couleur de son corps… l’alimentation ingérée tient son importance et nous ne saurons que vous conseiller de diversifier au maximum les propositions gustatives afin d’obtenir des chiens mutants de plus en plus singuliers. Afin d’aider le joueur dans cette tâche, un guide dédié est disponible au sein du jeu. L’étude du caca, une affaire très importante !

Afin de pouvoir obtenir d’autres chiens, il convient enfin de les croiser entre eux. Pour ce faire, le joueur sélectionne deux animaux matures et arrive alors dans une salle spéciale au cours de laquelle les générations de chiens peuvent se succéder jusqu’à atteindre LE chien souhaité. Cette salle aux allures futuristes permet de réaliser de nombreux croisements rapidement, mais nous a tout de même laissé un peu perplexe devant tant… d’originalité graphique, un petit air de Matrix dans l’air ! Après tout, pourquoi pas ? Tout cela ne nous a guère empêcher de pousser les croisements au maximum dans l’espoir de voir apparaître un chien hors norme !

Après moult reproductions, il est temps de sélectionner le chien idéal… sa génétique est alors insérée dans… un œuf (hey, et pourquoi pas ?!). L’incubateur laissé à disposition permet alors de le mettre au chaud jusqu’à son éclosion. Soulignons que l’obtention d’un œuf fécondé se fait via une petite immersion auprès d’un chien robotique et de runes… bizarre, vous avez dit bizarre ? Oui, là par contre, c’était un peu trop pour nous… !

Une vie de chien !

Malgré toutes ces situations totalement incongrues, l’envie de parvenir à mettre au monde des individus insolites parvient à retenir le joueur sur le soft le temps de quelques heures (par petites sessions tout de même…). Lorsqu’une nouvelle couleur apparaît, une nouvelle forme… l’heureux élu est dorloté afin de pouvoir à son tour offrir une descendance. Quelle fierté lorsque nous avons obtenu notre premier chien avec un nombre de pattes insolite ! Autant dire que le petit a été choyé…

Par ailleurs, le soft regorge de petites surprises prêtes à séduire le joueur. De nombreux objectifs sont à remplir et débloquent ainsi une ribambelle de nouveautés, y compris de nouvelles salles afin de pouvoir multiplier les univers décoratifs distincts. Les chiens parviennent finalement à se développer sans grande aide de notre part et ont tendance à faire leur petite vie… l’environnement est ainsi amené à être modifié, au gré des envies du joueur (notamment la décoration), mais aussi au fil des différents objets à débloquer. Plusieurs distributeurs de nourriture sont à découvrir, mais aussi des jouets pour divertir vos animaux. Vos « chiens » parlent légèrement, mais les petites bulles qui surplombent leur corps sont assez petites et il va falloir froncer des yeux pour lire convenablement les quelques lignes émises par vos animaux.

La traduction française est correcte bien que quelques textes viennent malheureusement à se chevaucher, notamment lors de la validation des objectifs. Finalement, seule l’image nous permet de parfaitement comprendre notre gain ! Rien de bien grave, il nous suffit de retourner dans le menu dédié à la construction pour retrouver toutes les nouveautés acquises.

Wobbledogs est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ.

Le saviez-vous ?

Le gène IGF1 est impliqué dans la taille des chiens. C’est grâce à une mutation (puis à la sélection induite par la main humaine) que l’Homme a créé des races de chiens de plus en plus grandes, mais aussi de plus en plus petites, afin de s’accommoder à tous les besoins et à toutes les demandes.

Conclusion 7.2 /10 La gestion d'un élevage de chiens mutants... quelle drôle d'idée ! Sur le papier, l'idée est franchement atypique, dans les faits... elle l'est tout autant ! Les développeurs sont parvenus à concevoir un soft totalement barré sur tous les points, aussi bien dans les graphismes que dans le cœur même de la réalisation, avec des chiens qui se reproduisent dans des œufs, tout en passant par différents stades de chrysalides ! Quelques personnalisations et surprises parsèment le soft et pourraient bien attiser la curiosité du joueur... qui prendra plaisir à mettre au monde des entités singulières, prêtes à apprendre quelques tours avant d'être en âge de se reproduire à leur tour ! Néanmoins, quelques petits problèmes de gestion de la caméra sont assez récurrents et peuvent se montrer un poil (de chien) agaçants au gré de la croissance des animaux. Un détail pour les apprentis biologistes de l’extrême, prêts à prendre le temps qu'il faut pour mettre au monde des mutants improbables ! LES PLUS Un jeu complètement barré sur tous les points !

Des personnalisations et des objets à débloquer au fil de la progression de votre élevage. Des surprises dans le quotidien des chiens. LES MOINS Des manipulations et une gestion de caméra parfois fastidieuses avec la console.

