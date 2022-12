Profitez du Pass de combat saison 12 et d’évènements de saison

Londres, Royaume-Uni, le 15 décembre 2022. The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui quelques mises à jour à venir dans Pokémon UNITE, le jeu de combat stratégique en équipe Pokémon qui a dépassé les 100 millions de téléchargements à travers le monde. Les Dresseurs et Dresseuses pourront bientôt profiter de nouveaux évènements en jeu, de l’arrivée de Lanssorien, un Pokémon très apprécié, ainsi que du Pass de combat saison 13 avec une série de mises à jour à l’approche du Nouvel An.

Lanssorien débarque bientôt dans Pokémon UNITE

Le 29 décembre 2022 à 07:00 UTC, Lanssorien, le Pokémon Furtif, rejoindra la sélection de Pokémon jouables dans Pokémon UNITE. Lanssorien est un Attaquant spécialiste des manoeuvres tactiques, comme le fait de foncer à travers le terrain à toute vitesse en attaquant, ou se cacher et tendre une embuscade à ses adversaires. Sa capacité Unité, Draco-Missiles, consiste à projeter des Fantyrm sur l’ennemi.

Choisissez l’équipe rouge ou l’équipe bleue lors de l’Affrontement d’équipes frénétique

Du 26 décembre 2022 à 00:00 UTC au 5 février 2023 à 23:59 UTC, les Dresseurs et Dresseuses du monde entier pourront choisir de rejoindre l’équipe rouge (menée par Mouscoto) ou l’équipe bleue (menée par Pyrobut) et participer à des parties frénétiques pour gagner des points en équipe.

Un Pass de combat saison 13 héroïque

Le Pass de combat saison 13 sera disponible du 26 décembre 2022 à 00:00 UTC au 2 mars 2023 à 23:59 UTC et inclura d’incroyables récompenses sur le thème de l’héroïsme, dont plusieurs pièces remarquables, telles que l’Holo-costume Mouscoto héros ténébreux et une tenue de héros ténébreux pour votre avatar. Par ailleurs, de nouveaux Holo-costumes destinés à d’autres Pokémon seront disponibles séparément dans la boutique en jeu. Pendant la durée du Pass de combat saison 13, les joueurs et joueuses pourront également profiter d’évènements sur le thème de l’héroïsme. Pour ne rien manquer, veillez à consulter régulièrement les actualités en jeu.

Des récompenses et des cadeaux spéciaux pour tout le monde

Pendant la saison des fêtes, les Dresseurs et Dresseuses pourront récupérer des cadeaux et des récompenses en jeu, dans le cadre des évènements suivants :

Cadeaux spéciaux : permis temporaire de 7 jours – Du 24 décembre 2022 à 00:00 UTC au 1 er janvier 2023 à 23:59 UTC, recevez chaque jour un permis temporaire de 7 jours aléatoire sans frais. Autant d’occasions d’essayer différents Pokémon !

– Du 24 décembre 2022 à 00:00 UTC au 1 janvier 2023 à 23:59 UTC, recevez chaque jour un permis temporaire de 7 jours aléatoire sans frais. Autant d’occasions d’essayer différents Pokémon ! Roue du Nouvel An – Du 23 décembre 2022 à 00:00 UTC au 31 décembre 2022 à 23:59 UTC, vous pourrez obtenir jusqu’à 135 essais pour tourner la roue du Nouvel An en vous connectant et en terminant des missions quotidiennes. Du 1 er janvier 2023 à 00:00 UTC au 3 janvier 2023 à 23:59 UTC, tournez la roue pour gagner diverses récompenses. Plus d’informations seront partagées prochainement.

– Du 23 décembre 2022 à 00:00 UTC au 31 décembre 2022 à 23:59 UTC, vous pourrez obtenir jusqu’à 135 essais pour tourner la roue du Nouvel An en vous connectant et en terminant des missions quotidiennes. Du 1 janvier 2023 à 00:00 UTC au 3 janvier 2023 à 23:59 UTC, tournez la roue pour gagner diverses récompenses. Plus d’informations seront partagées prochainement. Célébration du Nouvel An – Si vous vous connectez sept jours au total entre le 26 décembre 2022 à 00:00 UTC et le 31 janvier 2023 à 23:59 UTC, vous pourrez obtenir un permis Unité et un Holo-costume temporaire.En attendant ces évènements, les Dresseurs et Dresseuses peuvent d’ores et déjà passer à l’action et profiter des mises à jour récentes de Pokémon UNITE.

Shifours entre en lice — maintenant disponible dans Pokémon UNITE

Shifours, le Pokémon Kung-fu, est entré dans l’arène. Shifours est un Pokémon Polyvalent pouvant être joué de deux manières. Si Wushours apprend la capacité Poing Obscur au niveau 5, il évoluera en Shifours (Style Poing Final), capable d’infliger des dégâts considérables d’un seul coup. S’il apprend la capacité Torrent de Coups, il évoluera en Shifours (Style Mille Poings), spécialiste du déferlement de coups sur la durée.

Nouveaux objets tenus

Deux nouveaux objets tenus ont été ajoutés au jeu :

Foulard Rafale — augmente la vitesse d’attaque de votre Pokémon pendant une courte durée après trois attaques de base. L’effet passe en récupération après chaque activation.

— augmente la vitesse d’attaque de votre Pokémon pendant une courte durée après trois attaques de base. L’effet passe en récupération après chaque activation. Couronne Soin — restaure une quantité de PV équivalente à une portion des dégâts infligés par les attaques de base dont les dégâts sont basés sur l’Attaque.Profitez du Pass de combat saison 12

Le Pass de combat saison 12 est disponible en ce moment et propose l’éblouissant Gardevoir aurore boréale, l’adorable Ectoplasma festif, ainsi que des articles de mode élégants sur le thème de l’aurore boréale pour votre avatar. Toutes ces récompenses peuvent être obtenues grâce au Pass premium de cette saison en terminant des missions quotidiennes et hebdomadaires. Les articles de mode pour avatar sont disponibles en plusieurs couleurs dans les récompenses du Pass premium. Si vous atteignez les niveaux 70 à 120 du Pass de combat, vous pourrez obtenir la tenue aurore boréale rouge et la tenue aurore boréale noire. Le Pass de combat saison 12 est disponible jusqu’au 25 décembre 2022 à 23:59 UTC.

Mises à jour à venir :

Nouveau Pokémon jouable — Shifours : disponible actuellement

disponible actuellement Nouveaux objets tenus : disponibles actuellement

disponibles actuellement Pass de combat saison 12 : en cours jusqu’au 25 décembre 2022

en cours jusqu’au 25 décembre 2022 Bataille de boules de neige à Pergéliville : en cours jusqu’au 8 janvier 2023

en cours jusqu’au 8 janvier 2023 Affrontement d’équipes frénétique : du 26 décembre 2022 au 5 février 2023

du 26 décembre 2022 au 5 février 2023 Pass de combat saison 13 : du 26 décembre 2022 au 2 mars 2023

du 26 décembre 2022 au 2 mars 2023 Cadeaux spéciaux — permis temporaires de 7 jours : du 24 décembre 2022 au 1 er janvier 2023

du 24 décembre 2022 au 1 janvier 2023 Roue du Nouvel An : collectez des essais du 23 décembre 2022 au 31 décembre 2022, utilisez-les du 1 er janvier 2023 au 3 janvier 2023

collectez des essais du 23 décembre 2022 au 31 décembre 2022, utilisez-les du 1 janvier 2023 au 3 janvier 2023 Célébration du Nouvel An : du 26 décembre 2022 au 31 janvier 2023

du 26 décembre 2022 au 31 janvier 2023 Nouveau Pokémon jouable — Lanssorien : disponible le 29 décembre 2022

disponible le 29 décembre 2022 Week-end Pokémon UNITE : du 7 janvier 2023 au 8 janvier 2023

du 7 janvier 2023 au 8 janvier 2023 Évènements additionnels : bientôt disponibles