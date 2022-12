Le jeu Chill Panda est un jeu sorti sur Nintendo Switch en décembre 2020 par le studio CGA Studio Games. Il est basé sur les mêmes principes que l’application mobile britannique du même nom qui a été développée en collaboration avec un psychologue pédiatrique dans le but de permettre aux enfants de mieux gérer leurs sentiments et de rester en bonne santé.

La relaxation comme objectif principal

Le jeu est tout en anglais mais une maîtrise élémentaire du vocabulaire permettra une bonne compréhension de celui-ci. Les consignes sont simples et claires et nous sommes très dirigés pour les réaliser. Si nous ne partons pas du bon côté le jeu nous fait faire un demi-tour pour nous remettre du bon côté.

Le jeu va nous proposer deux modes : un mode « campagne » (game) et un mode « exercices au choix » (quick chill). Dans le mode « campagne », nous incarnons un petit panda ChillPanda à qui l’on apprend les bons réflexes pour se sentir bien et en bonne santé et que l’on met en garde contre les méfaits du stress.

Nous découvrons le monde dans lequel nous allons évoluer. Celui-ci est très coloré et plutôt attirant. Le rendu est joli. Nous sommes accompagnés par une bande sonore composée majoritairement de musiques douces et relaxantes ce qui est plutôt logique vu le but principal de ce jeu.

Nous apprenons à nous déplacer, nous réparons le puits de bien-être puis nous nous équipons d’une trottinette qui nous permettra des déplacements plus rapides.

Une fois le jeu pris en main, nous sommes amenés à découvrir les différentes zones que l’on doit visiter afin d’y effectuer des tâches dont le but ultime est de remplir le puits de bien-être de notre ChillPanda.

Pour le faire, nous nous rendons d’abord dans la Chill Zone où nous sommes invités à suivre un exercice de respiration. Nous suivons une boucle d’inspiration et d’expiration au même rythme que notre panda. Nous pouvons réaliser cet exercice autant de fois que nous le souhaitons.

Ensuite, nous allons devoir nous diriger vers la zone d’activités (la Do Zone).

Dans cette zone, nous commençons par un petit échauffement que nous suivons grâce à notre ChillPanda. Puis nous enchaînons avec quelques mouvements de « Poga » le yoga des pandas pour finir par un entraînement de 5 minutes. À chaque fois, nous sommes invités à imiter le panda. Les mouvements sont doux et lents.

Nous continuons notre quête de zénitude en nous déplaçant vers la zone de jeu. Ici, nous avons le choix entre colorier des dessins de créatures aquatiques (hippocampe, crabe, étoile de mer…) ou jouer à des jeux d’arcade. Le premier jeu d’arcade accessible est un jeu de Memory. La réalisation de ces jeux contribue à remplir le puits de bien-être de notre ChillPanda. De plus, les dessins que nous réalisons sont exposés dans notre maison.

Nous pouvons continuer de remplir notre jauge en réalisant des missions auprès de différents fermiers : arroser des plantes, récolter du maïs ou des pommes…

Une fois que notre jauge est pleine le premier jour, nous débloquons la plage à laquelle nous pourrons accéder à notre guise par la suite. Dans cette zone, nous avons accès à la construction de châteaux de sable, à un feu de camp autour duquel nous pouvons nous asseoir et où nous pouvons griller des marshmallows. Vous trouverez aussi une Chill Zone, une Do Zone et une Play Zone. Il y aura aussi quelques missions à y remplir.

Nous pouvons aussi contribuer à réparer des structures comme des ponts. Nous avons la possibilité de collecter des pièces qui vous serviront à acheter des meubles pour aménager la maison de ChillPanda.

Cependant, il faut tout de même jouer un certain temps (environ 30/40 minutes) avant de réussir à remplir le puits entièrement.

Un jeu pour les enfants

Le jeu est vraiment dédié aux enfants. Nous sommes très dirigés et nous avons des indications régulières sur ce que nous devons faire. Dans le menu, des informations sur les sentiments, l’anxiété sont disponibles d’une part à destination des enfants et d’autre part à destination des parents. L’absence de traduction pourra être un frein pour profiter de ce contenu. Il n’en reste pas moins que Chill Panda est un jeu fort sympathique et agréable qui saura ravir les jeunes enfants.

Conclusion 4.8 /10 Ce jeu est à destination des enfants et son objectif principal est de les amener vers la relaxation et le bien-être. Le concept est plutôt est sympathique mais il n’est pas assez exploité. Les différents exercices sont accessibles aux enfants mais ils sont très vite répétitifs. La musique est relaxante et le cadre est agréable. Cependant, dans un contexte où il est conseillé de limiter les temps d’écrans pour les jeunes enfants, il sera difficile de remplir totalement le puits en faisant de courtes sessions puisqu’il faut en moyenne 30 à 40 minutes pour cela et que le puits retourne à zéro tous les jours. Enfin, le jeu étant en anglais, même si sa compréhension est relativement facile du fait que l’on est très guidé, cela pourra représenter un frein pour certains joueurs. Pour de courtes sessions, il faudra privilégier le mode quick chill qui propose de réaliser des exercices à la demande. LES PLUS Jeu relaxant

