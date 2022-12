Le 7 Décembre 2022, un hackeur français du nom de Dark Linkaël a montré ses récentes découvertes via Twitter sur le jeu The Legend Of Zelda : A Link to the Past. Il a réussi à créer un hack permettant de faire en sorte que les prototypes des intérieurs du jeu soient disponibles sur une rom (voir ici).

Voici une vue générale des salles prototypes:

Et son équivalent dans la version finale, celle que tous ceux qui y ont joué connaissent :

On peut y voir pas mal de changements, notamment le palais des Glaces qui était plus vaste que dans la version finale. Ou encore dans le bourbier de la Souffrance, on peut y repérer une salle avec un poisson et 2 serpents dans la version prototype tandis qu’on n’y retrouve que le poisson légèrement modifié dans la version finale.

Dark Linkael n’en est pas à son coup d’essai puisqu’en Septembre 2011, il a réussi à trouver le Debug Mode de The Wind Waker et a créé un hack sur les différentes versions du jeu afin de pouvoir choisir la map du jeu et ainsi explorer des salles inutilisées du jeu.

Nous avons pu discuter avec Dark Linkaël, afin d’avoir plus de détails à propos de cette découverte et de quelques-uns de ses futurs projets :

NT : nous aimerions savoir combien de temps vous avez passé dessus et le nombre de personnes impliquées sur les dernières découvertes de Zelda 3 ?

DL : J’ai commencé à fouiller sur ce prototype d’A Link to the past qui se trouvait sdans l’une des 2 roms de Donkey Kong milieu de Novembre dernier, mais j’ai commencé plus sérieusement vers la fin de ce même mois pour découvrir beaucoup plus de choses. Je suis seul quand je fais du hack dans les jeux vidéo.

NT : Quels sont vos futurs projets sur la licence Zelda ?

DL : En fait, j’attends surtout un nouveau prototype Zelda mais je peux parfois fouiller dans un jeu que je possède déjà.

NT : Quelle est votre plus belle découverte sur la série ?

DL : Cette découverte du prototype d’A Link to the Past est certainement l’une des plus belles que j’ai faite, voir peut-être la plus belle. Mais avant celle-ci, c’était la découverte de la Debug Map select de « The Wind Waker » en Septembre 2011 où j’ai cherché pendant pratiquement 1 an.

Nous le remercions de nous avoir accordé quelques instants et nous lui souhaitons pleins de nouvelles découvertes dans le futur !