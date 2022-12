Votre sac est t-il prêt ? Avez-vous bien rangé toutes les malheureuses feuilles volantes dans votre nouveau classeur ? Les crayons sont t-ils bien taillés ? Vous avez retrouvé votre compas (c’est important le compas !) ? Parfait ! Dans ce cas, il est temps d’honorer notre agenda des sorties et retourner sur les bancs de la faculté afin de s’initier cette fois-ci aux cours (lunaires) consacrés à l’espace, à l’astronomie mais aussi aux conquêtes spatiales… La désormais célèbre licence Two Point Campus s’offre son premier DLC payant… mais parviendra à décrocher le tableau d’honneur à la fin de l’année scolaire ?

Nous y sommes désormais habitués, les DLC permettent de rajouter une certaine quantité de contenus afin de satisfaire les joueurs les plus fervents admirateurs de la licence et leur permettre dès lors d’accroître avec bonheur leurs heures de jeu. Notre position insolite de grand manitou universitaire nous octroie désormais des facultés (humpf.. vous l’avez ?) supplémentaires : 3 nouveaux campus à découvrir, et à chapeauter, mais aussi de nouvelles formations et tout un florilège de babioles associées. Le tout plongé dans une galaxie lointaine, où tout est possible (et le fromage de plus en plus roi, ça tombe bien c’est la saison !).

En route vers le cœur de la meule !

Suivant la même ligne de conduite que le soft original, ce DLC offre aux joueurs de nouveaux campus, tous aussi loufoques et inédits que les précédents. Nous avons été très surpris de constater l’importance du fromage dans cet opus, mais finalement séduits par cet aspect très fun et complètement déjanté, collant parfaitement à la licence.

Campus Univers Cité

A l’occasion de son immersion dans le domaine spatial, le joueur est invité à mettre un point d’honneur à l’expansion cosmique afin d’offrir aux voyages spatiaux un avenir certain et assuré. Tout cela est un peu lourdingue… oui, nous avons aussi trouvé tout le blabla introductif assez rébarbatif, avec simplement la vive envie de reprendre le contrôle de cette base. Cette base qui, par ailleurs, était bien loin d’être vierge, mais nécessitait nos bons et loyaux services pour retrouver toute sa superbe. Pour commencer, il est nécessaire de faire un certain nettoyage dans les embauches, à contre cœur… il faut dire que tous ces professeurs en trop nous coûtaient une petite fortune !

Tandis que nous tentions de remettre un peu d’ordre, PATATRAAAAAA les météorites se sont invitées et se sont rapidement immiscées à droite à gauche sur le campus. Ces dernières nous permettront de récolter quelques roches spatiales… à condition de réaliser le bon protocole face à ces dernières ! N’est pas maître de la météorite qui veut !

Si l’argent reste le fer de lance de chacune des missions du soft, les finances ne posent pas grand problème ici : le nettoyage cosmique nous assure de l’argent facile… l’espace regorge malheureusement de déchets, ce qui est fort bon pour notre tiroir-caisse. Il suffit ainsi de relancer quelques recherches, et zou, l’argent revient rapidement.

Originalité, aisance financière… malgré ces quelques bons points, cette première halte spatiale n’est pas sans encombre… et cela n’est guère de bonne augure pour la suite. En effet, derrière de bonnes idées, se cachent aussi d’importants bugs qui gâchent indéniablement le plaisir de jeu. Les ralentissements sont fréquents, notamment lors de la chute des météorites qui n’occasionnent pas que des tremblements aux abords des bâtiments.

Par ailleurs, afin d’augmenter la superficie de vos actions, il reste possible d’acheter certains terrains mais d’autres seront à gagner par le biais d’objectifs plus ou moins faciles (bien que globalement plutôt accessibles). Ainsi, votre territoire est de plus en plus vaste… un bon point sur le papier, mais une nouvelle épreuve dans les faits : retrouver son chemin devient de plus en plus délicat et le manque de prise de recul rapide un véritable frein. La vision « large » reste possible mais elle manque de fluidité, d’accessibilité et finalement devient plus frustrante qu’autre chose…

Les bugs sont allés jusqu’à nous renvoyer sans ménagement sur l’écran général de la Nintendo Switch. Ouf, la sauvegarde fonctionne…

Les objectifs généraux restent malgré tout assez accessibles, et nous avons pu clôturer ce premier campus au-delà des bugs.

Campus Cap Canne-à-vérale

Les extraterrestres sont cette fois-ci véritablement au cœur de la vie étudiante ! Il va falloir être audacieux pour faire le buzz spatial (ahaha) et ainsi devenir « The Place To Be » de l’espace !

Contrairement à la mission précédente, le joueur débute la partie avec un campus vierge, sur lequel il convient de tout bâtir selon ses envies (et les besoins des étudiants, bien entendu). A nouveau, il suffit de suivre le guide afin de ne rien oublier, tout en gardant un œil sur cette popularité spatiale.

La superficie offerte n’est pas anodine et s’il sera toujours nécessaire de taper dans ses économies, ou bien de remplir quelques objectifs plus ou moins bien ficelés, vos étudiants pourraient bien se lasser de parcourir des bornes et des bornes pour passer d’une formation à une autre. Les développeurs ont ainsi pensé à adjoindre au soft un système de téléportation afin de leur faciliter la vie. Reste maintenant à leur faire comprendre qu’il est bon de les utiliser…

Par ailleurs, soulignons que les textes sont toujours très petits, occasionnant quelques difficultés de lecture notamment lors d’une partie en mode portable.

Les différents défis restent très accessibles, et malgré des bugs redondants, il ne nous a pas fallu très longtemps pour débloquer le dernier campus.

Campus Bloc de Raclette Intersidéral

Nous sommes bel et bien dans le cœur du loufoque, avec des navettes pour recueillir les étudiants, tandis que nous construisons notre nouveau domaine sur une mystérieuse roche spatiale qui n’attend que nous (enfin « nous »…) pour être étudiée dans les moindre recoins.

Quelques salles sont déjà présentes à la surface de cette drôle de faculté aux effluves de fromage : un laboratoire de science, mais aussi une salle de repos et une petite résidence universitaire. Le transport « estudiantin » permet aux étudiants de rejoindre la base universitaire. Ce dernier est assuré par un système de fusées dont le nombre de places est très limité. Ainsi, l’accueil d’un grand nombre d’étudiants sur site est directement relié aux nombres de navettes spatiales… donc à vos finances (et elles ne sont pas données !).

Le campus est assurément le plus original des trois, avec des décors de circonstance et même une faune complètement improbable : des vers luisants qu’il vous sera possible de récolter. L’ensemble ressemble véritablement à une station.

Cette jolie empreinte graphique ne doit pas vous détourner de vos objectifs, et il est probable que vous rencontriez plus de difficultés à valider cet ultime campus. Le manque d’étudiants influe directement sur les finances et le cercle vicieux s’installe rapidement… il convient de choisir avec précision et réflexion les différentes constructions à mener, mais aussi les formations et les véritables besoins de vos étudiants afin de ne pas perdre trop de place sur cette station qui semble bien étroite au démarrage.

Dernier campus du DLC, celui-ci nous a donné la vive impression d’être la dernière ligne droite pour le joueur, comme s’il avait désormais toutes les armes pour tenir au mieux ses objectifs. Il faudra ainsi parvenir à gagner suffisamment d’argent, à rester populaire et à gérer le flux des étudiants, tout en gardant un œil sur les météorites de plus en plus délicates. Bref, vous allez un peu plus galérer… ! Surtout que les bugs restent présents…

Point gustatif de ce DLC

Nous sommes friands de Two Point Campus, restons honnêtes. Nous attendions donc ce DLC avec une certaine impatience. Celui-ci suit les traces de son modèle, avec de nombreuses touches d’humour et des bonnes idées indéniables (une planète raclette, tout de même !!). Les amateurs seront ravis de pouvoir découvrir de nouveaux campus avec toutes les formations insolites associées. Néanmoins, le confort de jeu est lourdement amoindri par de très (trop) nombreux ralentissements, des bugs et des retours intempestifs sur le menu général de la console. Nous espérons une rapide mise à jour des développeurs afin de palier à ce désagrément impactant lourdement le plaisir de jeu des joueurs…

Le DLC Two Point Campus : Académie Spatiale est disponible pour 10 euros environ sur l’eShop de la Nintendo Switch. Le jeu original est nécessaire pour jouer, retrouvez notre test ICI.

Le saviez vous ?

Depuis quelques jours, une mise à jour (gratuite) permet aux joueur de se plonger dans la douceur (restons positifs !) de l’hiver. C’est le moment de rajouter quelques sapins et des drôles de bonhommes de neige sur vos campus favoris !