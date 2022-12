Le firmware de la Switch a été mis à jour en gardant la version 15.0.1, oui, celle-ci est un peu différente de la mise à jour habituelle.

Il s’agit d’une mise à jour « sans redémarrage », ce qui signifie que vous n’avez pas à redémarrer la console une fois la mise à jour appliquée. Cette mise à jour devrait se télécharger automatiquement sur votre Nintendo Switch.

Aucune note de patch officielle n’est partagée pour les mises à jour sans redémarrage, mais nous savons que cette version du firmware a modifié la liste des mots interdits. De nouveaux mots interdits ont été ajoutés et la liste a été modifiée afin de s’assurer que des textes inoffensifs ne soient pas accidentellement bloqués.

