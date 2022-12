The Captain, initialement lancé l’année dernière sur PC, vient de faire son apparition sur Switch. Sysiac Games a décidé de mettre le jeu sur la console de Nintendo dans le cadre d’une sortie surprise pour 19,99 € sur l’eShop. The Captain est un jeu d’aventure d’inspiration rétro dans lequel les joueurs doivent faire la course pour rentrer chez eux à travers la galaxie.

Vous êtes le Capitaine Thomas Welmu, officier scientifique de la Flotte Spatiale, perdu à l’autre bout de la galaxie. Des forces obscures sont en route pour la Terre pour détruire votre planète – et vous possédez la seule chose capable de les arrêter.

Rentrez chez vous en retraversant toute la galaxie. Rencontrez de nouveaux amis. De nouveaux ennemis. Vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Qui laisserez-vous derrière ? Quelle civilisation allez-vous sauver – ou détruire – sur votre chemin ? C’est à vous de décider.

Vous êtes… The Captain !

Explorez la galaxie !

Chercherez-vous le chemin le plus rapide pour rentrer, ou ferez-vous un détour pour utiliser une technologie expérimentale de trou de ver? Est-ce qu’un lointain signal de détresse vaut le coup d’investiguer, ou devriez-vous plutôt utiliser votre temps pour collecter des fonds afin d’améliorer le moteur de votre vaisseau ?

C’est à vous de décider, Capitaine.

Explorez de nouveaux mondes !

Allez-vous interférer avec une civilisation sans technologie ? Découvrirez-vous le terrible secret d’une base militaire cachée ? Ramènerez-vous le cerveau d’un être vivant mourant à son peuple ? Ou l’utiliserez-vous pour améliorer votre vaisseau ?

Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

Combattez dans des batailles spatiales épiques ! Ou évitez-les toutes ?

La galaxie est un endroit très dangereux. Allez-vous résister à des ennemis agressifs à l’aide d’un barrage des Aspi-Missiles de Type 2 ? Ou allez-vous leur faire goûter à la colère de votre Canon Plasma tout neuf ? …ou allez-vous choisir de partir discrètement et espérer que personne ne s’en rende compte ?

Réparez et améliorez votre vaisseau !

Ces abrutis de pirates ont abîmé votre bébé. Devriez-vous y aller pas cher et le réparer vous-même ? Ou dépenser une bonne somme et laisser les professionnel faire leur travail ? Est-ce l’heure d’acheter un tout nouveau Destructeur de Bouclier ? Ou peut être quelques ogives nucléaires, au cas où ?

Rencontrez de nouveaux amis ou faites vous de nouveaux ennemis !

Allez-vous sacrifier un ami pour une bonne cause ? Balancerez-vous un flic infiltré pou avoir une chance de rentrer chez vous plus tôt ? Vous retiendrez-vous de révéler un terrible secret à quelqu’un afin de rester ami avec lui ?

Usez (de) vos relations avec les autres pour rentrer chez vous.

Une galaxie remplie de choix difficiles !

Allez vous entrer dans le coffre fort en faisant exploser la porte ou trouverez-vous un moyen moins intrusif ? Trouverez-vous comment réaliser un braquage discret en utilisant un nouveau système de transfert de conscience ? Avez-vous déjà voulu essayer de vous évader d’une prison spatiale autonome ultra-sécurisée? Aurez-vous l’air fabuleux dans un maillot de bain rose un peu trop serré ?