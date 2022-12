Haven park est un jeu d’aventure de Mooneye studios sorti sur Nintendo Switch le 5 août 2021.

Camping paradis

Dans ce jeu, vous incarnez Flint, un jeune canari. Sa grand-mère lui demande de prendre la relève dans la gestion de ses campings car elle vieillit et ne se sent plus capable de le faire.

Vous parcourez une carte assez grande qui va se dévoiler au fur et à mesure de votre progression.

Elle est composée des deux zones du Sud au départ. Il faudra se déplacer au gré des différents chemins pour débloquer les 11 zones qui composent cette map.

Votre objectif principal sera d’entretenir le parc de camping en y fabriquant de nouvelles installations et en les rendant le plus confortables possibles pour les voyageurs. Il vous faudra réparer des clôtures, des panneaux de signalisation, des lampadaires…

Sur les différents terrains de camping, vous pourrez construire des items en fonction des matériaux dont vous disposez. Vous devrez à chaque fois remplir un certain nombre de critères pour valider sa rénovation : des items de repos (tente, tipi…) des décorations (fleurs, banderoles…), des activités (piscine…) et de la nourriture (barbecue, stand à

Vous aurez aussi à cœur de remplir les missions données par certains visiteurs : chasse au trésor du visiteur d’un camping de la plage de los sauces, trouver le bateau du visiteur d’un autre camp….

Pour pouvoir faire tout cela, vous aurez alors besoin de rechercher du matériel comme du bois, du métal, des champignons, des fleurs des neiges afin de réparer des structures comme le téléphérique, de fabriquer les éléments des campings…

Au cours de vos déplacements, vous collecterez aussi des pièces d’or qui vous permettront de débloquer des points de compétence permettant d’avoir accès à de nouvelles capacités comme trouver plus de matériaux, sauter plus haut, transporter plus de ressources. Ces nouvelles compétences permettront aussi d’avoir accès à des zones encore inaccessibles jusque là.

Vous parcourrez une vingtaine de zone allant de la plage, en passant par la montagne, la mine et plusieurs plaines. Vous pourrez vous déplacer à pieds, en nageant, en utilisant le téléphérique mais aussi en chariot minier.

L’épisode des chariots miniers est vraiment une partie sympathique du jeu. Il permet de rejoindre deux nouvelles zones et est une partie de gameplay plutôt fun, agréable et atypique.

Vous aurez douze campings en tout à restaurer au fur et à mesure de vos déplacements. Pour remplir les différentes quêtes qui vous seront proposées, vous devrez effectuer plusieurs allers-retours entre les différentes zones, les différents campings.

Ces allers-retours seront aussi induits par le fait de débloquer les compétences petit à petit comme indiqué plus haut.

Vous avez accès à toutes les quêtes principales dès le début de la partie. Libre à vous de les réaliser dans l’ordre qui vous convient.

Una autre caractéristique qui pourra en frustrer plus d’un, ce sont les déplacements mal calibrés. Il est parfois difficile avec des sauts de rejoindre la zone que l’on espérait soit à cause d’éléments du décor soit par le mauvais calibrage des sauts. Cependant, cela n’est pas systématique et ne gâche pas l’expérience de jeu.

Un jeu très relaxant

Les graphismes tout mignons associés à une musique très douce rendent le jeu très relaxant. Vous prendrez plaisir à venir vous détendre en parcourant le jeu.

Cependant, malgré tous ces aspects positifs, le jeu pourra parfois paraître répétitif surtout lors de la collecte des différents matériaux qui pourra parfois s’avérer fastidieuse.

Le jeu offre une durée de vie assez courte d’environ 4 heures mais il laisse une bonne impression globale.

Conclusion 6.4 /10 Haven park est un jeu au cadre bucolique, aux couleurs chatoyantes dans lequel on se laissera facilement entraîné tant il est relaxant d’y évoluer. On lui pardonnera les phases de jeu parfois répétitives tant il est agréable de la parcourir. Même s’il reprendre des mécaniques bien connues comme le fait qu’un grand parent lègue ses campings, les variations de gameplay et notamment l’épisode du chariot minier viendront alimenter cette histoire déjà fort sympathique. Le rapport prix / temps de jeu est plutôt correct. La fin du jeu pourra même vous tirer une petite larme. LES PLUS Jeu tout mignon, tout coloré

Jeu tout mignon, tout coloré Jeu relaxant

Jeu relaxant Gameplay agréable

Gameplay agréable Simple à jouer, accessible même aux plus jeunes LES MOINS Certaines phases parfois répétitives

Certaines phases parfois répétitives Une maniabilité pas toujours optimisée Détail de la note Gameplay 0

Durée de vie / Prix 0

Maniabilité 0

Scénario 0

Originalité 0