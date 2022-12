Little Kong : Jungle Fun est un jeu de plateforme à défilement horizontal sorti le 30 septembre 2022. Il a été édité par le studio RedDeerGames. Il est accessible pour tout public et il est disponbile en français.

Jeu aux couleurs chatoyantes et au concept intéressant

Dans ce jeu, nous incarnons un jeune singe qui se nomme Kong et qui s’est sali en mangeant de la mangue. Sa mère essaie de le baigner de force mais sa seule envie est de fuir.

Nous allons donc déambuler dans une jungle peuplée de différentes créatures comme des poissons à l’air enragé ou des fourmis géantes… Vous avez 3 actions possibles : sauter, vous rouler en boule ou activer un bonus.

Au début de la partie, un tutoriel permet de découvrir une prise en main rapide des boutons, qui sont très faciles à retenir. Ensuite, notre but sera de réaliser le meilleur score et de tenter de nous améliorer à chaque nouvelle session.

Pour cela, nous devrons collecter des fruits et réaliser les actions nécessaires à nos déplacements pour qu’ils soient adaptés à l’environnement proposé. En effet, certaines zones ne sont disponibles qu’en sautant quand d’autres ne sont rendues accessibles que par la mise en boule de notre petit singe.

Nous allons donc devoir enchaîner les sauts, les roulés boulés, les balancements sur les lianes et utiliser nos bonus à bon escient pour qu’ils nous facilitent la tâche.

Le jeu est agréable à jouer de prime abord. On se prend vraiment au jeu de vouloir améliorer notre score. Les différents bonus collectés au cours de notre périple vont nous aider dans notre quête. Nous avons accès à des pastèques dynamites qui vont exploser les créatures rencontrées sur notre chemin, une pince géante qui va permettre de récolter tous les fruits disponibles autour de nous en cassant les caisses en bois qui pourraient se trouver sur notre passage. Enfin, nous pourrons avoir accès à un ananas qui va nous permettre de transformer les fruits se trouvant sur notre passage en fruits dorés.

Ces fruits dorés rapportent plus de points, ce qui permet de contribuer à la réalisation d’un meilleur score.

Jeu sympa mais…

Le jeu est agréable à l’œil et dans un premier temps agréable à jouer. Cependant, il devient très vite frustrant. En effet, certaines actions sont difficiles à enchaîner du fait du temps de réaction du jeu et il faut vraiment avoir un timing parfait pour que cela passe. En soit, cela peut ne pas représenter un problème et inciter à devenir encore plus précis, amener un peu de challenge. Cependant, dans ce principe de die and retry, l’idée est de pouvoir vite recommencer et réessayer après un échec. Dans ce jeu, les temps de chargement sont assez longs, ce qui peut gâcher l’expérience de jeu. De plus, à la fin du chargement l’image pour patienter se fige et la musique s’arrête nette ce qui fait penser à un bug et le jeu démarre aussitôt sans signal sonore ou visuel particulier. Il faut donc être très attentif pour ne pas rater le départ.

Un autre souci a été rencontré à plusieurs reprises au cours de la partie, qui consiste en de petits lags très courts comme de petites saccades. Sauf que pour un jeu où l’on doit être précis en ayant le timing parfait, cela amène parfois à perdre car le lag a empêché la réaction en temps voulu pour pouvoir réussir. D’autre part, parfois le singe ne parvient pas à attraper la liane sans raison particulière à cela.

La musique qui est proposée pour accompagner tout cela est toujours la même, elle ne varie pas au cours du défilement et peut vite devenir lassante voire gênante. La traduction française ne sert que dans les menus puisque le reste du temps aucun texte n’est présent dans le jeu. La durée de vie du jeu est infinie puisqu’elle ne dépend que de la volonté de chaque joueur à vouloir parfaire son score.

Conclusion 4.8 /10 Ce petit jeu sympathique à l’œil avec ses couleurs chatoyantes et dont le concept est plutôt agréable n’arrive pas à nous convaincre du fait de la difficulté à trouver le bon timing pour pouvoir avancer et progresser. Les petits lags réguliers que l’on peut subir au cours des parties ne permettent pas d’apprécier pleinement l’expérience de jeu. Même si ce jeu peut être appréciable sur de courtes sessions, il peut vite devenir frustrant notamment pour un jeune public puisqu’il est accessible dès 3 ans. LES PLUS Jeu sympathique et agréable à l’œil.

Jeu sympathique et agréable à l’œil. L’idée de devoir réessayer et recommencer pour s’améliorer est intéressante.

L’idée de devoir réessayer et recommencer pour s’améliorer est intéressante. Des commandes faciles à prendre en main

Des commandes faciles à prendre en main Une durée de vie infinie LES MOINS Un jeu plutôt répétitif

Un jeu plutôt répétitif Il faut avoir le timing parfait pour pouvoir profiter pleinement du jeu

Il faut avoir le timing parfait pour pouvoir profiter pleinement du jeu Des lags qui peuvent venir gâcher l’expérience de jeu

Des lags qui peuvent venir gâcher l’expérience de jeu Une musique monotone et identique tout au long du jeu

Une musique monotone et identique tout au long du jeu Des chargements trop longs Détail de la note Gameplay 0

Maniabilité 0

Originalité 0

Durée de vie 0