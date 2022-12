Le jeu de plates-formes 3D Rayman 4 d’Ubisoft, malheureusement annulé, a refait surface avec le code source et l’éditeur du jeu.

L’aventure de Rayman a été abandonnée à l’époque de la sortie de la Wii et l’équipe a décidé de changer d’idée avec la franchise des Lapins Crétins qui est devenue un succès pour le studio et Rayman a finalement été mis de côté. L’utilisateur de Twitter RibShark a fourni des images et des vidéos de la fuite de Rayman 4 que vous pouvez consulter sur son compte Twitter. On y trouve des éléments intéressants, comme Rayman chevauchant une araignée géante, des niveaux de test loufoques, etc.