Attendu par certains d’entre nous (et surtout Hadra), Clive ‘N’ Wrench se dévoile dans une longue vidéo de gameplay permettant de découvrir un peu plus 2 des niveaux du jeu ainsi que 2 Boss que vous serez amené à affronter.

On doit cette vidéo à GameInformer qui a pu caresser le lapin et le singe pour cette session de jeu ! On reconnait l’inspiration Spyro / Jack & Daxter et bien évidemment Banjo-Kazooie… Le jeu ne semble pas dénué d’humour et d’objets à chercher dans les moindres recoins des niveaux, pour le plus grand plaisir des amateurs du genre ! Nous vous rappelons que le titre est toujours prévu pour Février 2023 et sera disponible à la fois en version physique et en téléchargement depuis le Nintendo eShop !

Fait-il partie des jeux que vous attendez ?

Inspiré par des classiques du genre comme Spyro le Dragon et Jak & Daxter, Clive ‘N’ Wrench possède son duo de personnages, un lapin et un singe qui sautent, roulent, planent et tournent à travers une multitude de mondes loufoques. Cette nostalgie rétro arrive sur PC et sur la Nintendo Switch cet hiver.

Une histoire qui prend du temps !

Clive, un lapin et Wrench, le singe qui le suis comme son ombre, s’aventurent dans le temps et l’espace au travers d’un réfrigérateur des années 1950. Tout ça dans le but de défaire l’erreur de Nancy, la cousine de Clive, et finalement de contrecarrer le tyrannique Dr.Daucus. Un casting de personnages hauts en couleur, des temps modernes et de tous les temps, vous attend dans votre voyage !

Des lieux qui défient l’espace !

Clive ‘N’ Wrench propose 11 niveaux distincts ainsi que des combats de boss et un monde central. Votre aventure vous mènera de l’ère glaciaire préhistorique dans Iceceratops, en passant par l’Égypte ancienne dans les tombes de Tempus, et même jusqu’à l’ancien ouest dans The Chimp, The Bag et the Bunny.

Un moveset rigoureux !

Un jeu de plateforme n’est bon que si son ensemble de mouvement est bien calibré. C’est pourquoi un temps et des efforts considérables ont été consacrés à la fois à la sensation et à l’animation de chaque mouvement de Clive et Wrench. Conçue pour les joueurs expérimentés comme pour les nouveaux venus, chaque action que vous effectuez sera rigoureuse et précise.

Un travail de passion !

Développé principalement par le créateur et développeur principal Rob Wass pendant son temps libre depuis 2011, Clive ‘N’ Wrench est un véritable travail de passion réalisé par un véritable fan du genre.