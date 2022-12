Smash Boats est un jeu développé par un studio américain venant du Colorado, Smash House Games. Si nous nous référons à leur site, le studio aurait été créé par quelques vétérans du jeu-vidéo qui aurait travaillé entre autres sur Life is Strange ou Warhammer 40K. Décidé à faire un jeu d’arcade qui leur rappellerait leur enfance, le studio s’est réuni afin de nous proposer Smash Boats. Le jeu est disponible depuis le 18 août sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 11,50 €.

Un jeu qui nous promet un retour dans le bon vieux temps…

Smash Boats est un jeu au concept très simple. Nous contrôlons un bateau miniature, et notre objectif est d’être le dernier navire encore en vie. Nous allons devoir « smasher » les autres concurrents pour les faire couler. Pour ce faire, nous pouvons attaquer avec « A », ce qui consiste à faire une charge contre son adversaire, faire une attaque spéciale avec « X » et esquiver avec « Y ».

Il y a aussi des pouvoirs qui viennent nous aider de façon aléatoire, comme un bouclier qui nous protège des attaques ou la possibilité d’avoir pendant une courte durée une augmentation des dégâts. À chaque niveau, nous pouvons aussi récupérer un cube alphabet, qui, dès qu’on aura terminé le mot « smash », nous donnera une bombe qui éliminera tous les ennemis du décor.

Le jeu se décline en trois modes. Nous avons un mode pour jouer en solo, un pour faire la même chose en co-op, et un dernier pour jouer en multi-joueurs local. Le mode solo, qui est le mode principal, consiste à se battre dans différents décors, comme une baignoire ou un coffre à jouet. Chaque décor équivaut à une difficulté et est séparé en dix niveaux. Chaque niveau est lui-même constitué de cinq rounds, dans lesquels nous avons cinq étoiles à récupérer. Il faut un certain nombre d’étoiles pour débloquer les prochains décors.

Chaque décor possède ses propres ennemis à éliminer. Il y a par exemple la frégate qui nous tire des boulets de canon, les bateaux « lèvres » et « moustaches » qui nous foncent dessus de manière effrénée, ou encore le bateau fantôme qui se cache pour préparer son attaque.

En coulant des bateaux, nous pouvons débloquer de nouveaux bateaux qui auront leur propre attaque spéciale. Nous avons le requin, un peu inutile, qui croque l’adversaire, celui qui permet de donner un coup de poing face à lui, celui qui donne des coups de poing sur le côté, celui qui possède une charge en plus, etc.

Ce qui saute aux yeux, c’est la répétitivité de Smash Boats. En effet, les niveaux, se ressemblent, et bien que les décors changent (en réalité, seul le design change), nous avons la sensation de refaire les mêmes mouvements, et la sensation de progression est vraiment très limitée. Nous frappons, récupérons des bonus, et c’est tout. Nous n’apprenons aucune nouvelle technique et étant donné la pauvreté du gameplay, nous n’avons pas à nous adapter aux ennemis qui se dressent face à nous.

Le gameplay ne se renouvelle pas, et récupérer des nouveaux navires ne nous attirent qu’un court temps. Les effets de chaque bateau ne sont pas assez différenciés, et nous avons parfois la sensation de débloquer des véhicules que nous possédions déjà.

… Mais qui nous montre juste son mauvais goût douteux

De plus, Smash Boats, un jeu à l’univers cartoon qui devait rappeler notre enfance, est d’un mauvais goût douteux, bien loin de la nostalgie d’antan. Entre le niveau où nous devons récupérer des étoiles dans des toilettes remplies d’excréments, celui où nous devons esquiver la personne qui nous urine dessus, ou encore celui où nous devons esquiver les poils de la personne qui se rase dans le lavabo, Smash Boats est un jeu qui manque cruellement d’élégance et qui ne justifie en rien ces décors de mauvais goût.

Le gameplay, en plus d’être rébarbatif, est aussi très pauvre. La touche d’esquive s’avère être une fausse bonne idée. Pour éviter les coups, notre bateau s’immerge sous l’eau pendant une seconde. Le problème, c’est qu’entre temps, nous sommes encerclés par les navires ennemis et nous ne pouvons plus nous enfuir.

Smash Boats est aussi un jeu impossible à terminer. Un bug nous empêche d’obtenir les étoiles d’un niveau, et donc de passer à l’étape supérieure, et ce, même en réalisant un sans-faute. Nous avons finalement un jeu qui nous offre que la moitié de ce qu’il nous promet.

La traduction est étonnamment bancale, certainement faite sur Internet à la va-vite. Outre le fait que le jeu est à moitié en espagnol (et parfois encore en anglais), ce qui nous a fait penser au départ que le jeu venait d’Espagne, les traductions des mots sont souvent à côté de la plaque. Dans Smash Boats, nous n’esquivons pas, nous éludons. Toujours selon le jeu, le joystick permettrait de « bateau de contrôle ». Bien que ces erreurs de traduction ne nous pénalisent pas, elles font un mauvais effet pour le joueur qui doute du professionnalisme des développeurs.

Les modes multi-joueurs sont décevants. Smash Boats avait pourtant un concept amusant dans les mains et décide de ne pas s’en servir. Pourquoi n’y a-t-il pas un mode dans lequel le but est de couler le bateau de nos amis ? Au contraire, le jeu préfère que nous ramassions des pièces, ce qui rend l’expérience beaucoup moins fun pour le joueur. Au lieu d’être un jeu qui aurait pu nous amuser le temps d’une session entre amis, à l’image d’Overcooked ou de Nippon Marathon, Smash Boats est finalement un jeu qui prendra la poussière bien rapidement.

Les graphismes sauvent un peu le jeu du naufrage, avec cet univers cartoon, mais le manque de cohérence entre les décors et, comme nous l’avions susmentionné, le mauvais goût, pénalisent clairement la direction artistique. Nous n’avons par exemple pas compris l’intérêt de jouer dans un coffre à jouet rempli d’eau alors qu’une fontaine, une piscine, ou encore un lac aurait pu suffire. Les idées de décors pour jouer avec des petits bateaux sont énormes et nous auraient quand même rappeler l’enfance.

La bande-son est correcte mais nous l’oublions très rapidement, en partie à cause de la répétitivité du gameplay qui nous amène à entendre en permanence les mêmes bruitages.

Le prix est étonnement élevé pour une expérience qui, pour nous, valait au maximum cinq euros. Le mode solo, même sans les bugs, se termine en deux heures, et Smash Boats semble vouloir détrousser le joueur avec son prix de vente à onze euros.

Conclusion 3.4 /10 Sérieusement ? Smash Boats est un jeu d’arcade répétitif, avec un intérêt très limité et un prix bien trop élevé par rapport à l’expérience proposée. Le jeu est bugué et nous ne pouvons faire que la moitié du mode solo. La traduction est bâclée, proposant un mix entre de l’espagnol, de l’anglais, et du français mal traduit. Les décors, qui doivent nous rappeler l’enfance, nous ramènent à des excréments, de l’urine et des poils rasés. Ce manque de goût et de cohérence pénalise un jeu qui n’était déjà pas très amusant. Le mode multi-joueurs n’est pas très fun et loupe le coche avec un concept qui aurait pu pourtant être sympathique. LES PLUS Un concept qui aurait pu être fun

