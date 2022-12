En cette fin d’année, c’est la fête des rumeurs. Cette fois c’est NateTheHate, insiders assez connu et reconnu, qui fait une annonce importante, surtout pour le cœurs des fans de la série.

NateTheHate a affirmé hier sur Reddit que l’heure de F-Zero sonnera en 2023.

Cette rumeur fait suite à un certain nombre d’insiders tels qu’Emily Rogers et Liam Robertson qui ont déclaré il y a quelques mois que Nintendo cherchait actuellement à remasteriser un grand nombre de contenus anciens créés pour ses anciennes consoles. Le jeu F-Zero mentionné est probablement un remaster du titre F-Zero GX sur GameCube qui a vu le jour en 2003. Comme toujours, il s’agit d’une rumeur, à prendre avec des pincettes.

« L’heure de F-Zero viendra en 2023. »

« Quant à Metroid Prime 1… Retro a terminé le développement du jeu à la fin de l’été 2021 (pour plus de clarté : le développement s’est terminé à ce moment-là – il devait encore passer par l’assurance qualité, toute localisation, et autres). Le jeu est terminé depuis un certain temps déjà. Nintendo a simplement choisi d’attendre pour l’annoncer et le mettre sur le marché, pour une raison quelconque. »

« Le développement de Fire Emblem Engage s’est terminé à peu près au même moment. L’optimisation, le polissage et tout le reste ont suivi, mais, oui, le développement de base est terminé depuis un certain temps. Fire Emblem aurait pu facilement faire 2022 s’ils l’avaient voulu. »